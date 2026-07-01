El PJ santiagueño conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón

El acto se realizó en el busto que recuerda al tres veces presidente de la Nación, ubicado sobre la Autopista Santiago-La Banda, con la participación de autoridades, dirigentes y militantes.

Hoy 20:57

El peronismo santiagueño conmemoró este miércoles por la tarde el 52° aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, con un acto realizado en el busto que perpetúa la memoria del tres veces presidente electo de la Nación Argentina, emplazado sobre la Autopista Santiago-La Banda.

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La ceremonia fue encabezada por el senador nacional y titular del PJ Santiago del Estero, José Emilio Neder, y contó con una importante presencia de militantes, dirigentes y autoridades provinciales.

También participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; los diputados nacionales Marcelo Barbur y Estela Neder; los ministros de Gobierno y de Producción, Bernardo José Herrera y Néstor Machado; y el secretario adjunto de la CGT, Gerardo Montenegro, entre otras autoridades.

Durante el acto se realizó la colocación de ofrendas florales alusivas, mientras que la invocación religiosa estuvo a cargo del presbítero Marcelo Trejo.

Al momento de brindar su mensaje, José Emilio Neder hizo referencia al presente político y social del país. “Son tiempos muy duros, porque gobierna en Argentina una derecha perversa donde los trabajadores por los que Perón tanto luchó se están quedando sin trabajo y sin derechos; donde muchas PyMES que antes se habían visto fortalecidas hoy cierran por las políticas económicas que se aplican”, expresó.

En esa línea, el titular del PJ local remarcó la necesidad de sostener la militancia y la defensa de las banderas históricas del peronismo. “Ante esta realidad, a la cual incluso alguna dirigencia nacional del peronismo prefiere mirarla de costado o con cierta displicencia, nosotros aquí reafirmamos que el objetivo siempre tiene que ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, hoy pisoteada”, señaló.

Además, convocó a la militancia a mantenerse organizada de cara a los próximos desafíos políticos. “Cada día tenemos que militar y estar preparados para defender el bienestar del pueblo, que en vez de mejorar su situación ve que se le va agravando”, sostuvo.

Finalmente, Neder reivindicó la unidad y la organización como ejes centrales del movimiento. “Desde esta querida Santiago del Estero reivindicamos la unidad y la organización. Ese es nuestro humilde aporte a la conformación del proyecto nacional rumbo al 2027, como lo hacemos aquí en la provincia trabajando y militando también camino a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto”, concluyó.