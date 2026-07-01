Suiza y Argelia a todo o nada por el pase a octavos en Vancouver

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El seleccionado suizo llega como líder del Grupo B y buscará confirmar su favoritismo ante una Argelia que se clasificó como uno de los mejores terceros y sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes en Vancouver.
Suiza y Argelia se enfrentarán este viernes desde las 00.00 en el BC Place Stadium de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la máxima cita del fútbol mundial.
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El conjunto dirigido por Murat Yakin tuvo una fase de grupos de menor a mayor. En su debut dejó escapar una victoria increíble al empatar 1 a 1 frente a Qatar, que logró la igualdad en tiempo de descuento. Sin embargo, los europeos reaccionaron rápidamente y mostraron toda su jerarquía con una goleada por 4 a 1 sobre Bosnia y un triunfo por 2 a 1 frente a Canadá.
La victoria ante los canadienses tuvo un valor especial, ya que era el único resultado que le permitía quedarse con el primer puesto del Grupo B. Suiza respondió en un partido clave y terminó asegurando el liderazgo de la zona.
Por su parte, Argelia tuvo un recorrido mucho más sufrido para alcanzar la fase eliminatoria. Los africanos debutaron con una dura derrota por 3 a 0 frente a la Selección Argentina, en una noche inspirada de Lionel Messi, pero lograron recuperarse en la segunda fecha al vencer por 2 a 1 a Jordania.
La clasificación se definió en la última jornada del Grupo J, cuando igualaron 3 a 3 ante Austria en un encuentro vibrante. El empate les permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen, dejando atrás cualquier especulación en un partido que se disputó con máxima intensidad de principio a fin.
Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Rubin Vargas y Breel Embolo.
DT: Murat Yakin.
Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.
DT: Vladimir Petkovic.