Suiza y Argelia a todo o nada por el pase a octavos en Vancouver

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Bélgica 3
Senegal 2
FINALIZADO
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Suiza y Argelia a todo o nada por el pase a octavos en Vancouver

El seleccionado suizo llega como líder del Grupo B y buscará confirmar su favoritismo ante una Argelia que se clasificó como uno de los mejores terceros y sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes en Vancouver.

Hoy 07:00

Suiza y Argelia se enfrentarán este viernes desde las 00.00 en el BC Place Stadium de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la máxima cita del fútbol mundial.

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El conjunto dirigido por Murat Yakin tuvo una fase de grupos de menor a mayor. En su debut dejó escapar una victoria increíble al empatar 1 a 1 frente a Qatar, que logró la igualdad en tiempo de descuento. Sin embargo, los europeos reaccionaron rápidamente y mostraron toda su jerarquía con una goleada por 4 a 1 sobre Bosnia y un triunfo por 2 a 1 frente a Canadá.

La victoria ante los canadienses tuvo un valor especial, ya que era el único resultado que le permitía quedarse con el primer puesto del Grupo B. Suiza respondió en un partido clave y terminó asegurando el liderazgo de la zona.

Por su parte, Argelia tuvo un recorrido mucho más sufrido para alcanzar la fase eliminatoria. Los africanos debutaron con una dura derrota por 3 a 0 frente a la Selección Argentina, en una noche inspirada de Lionel Messi, pero lograron recuperarse en la segunda fecha al vencer por 2 a 1 a Jordania.

La clasificación se definió en la última jornada del Grupo J, cuando igualaron 3 a 3 ante Austria en un encuentro vibrante. El empate les permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen, dejando atrás cualquier especulación en un partido que se disputó con máxima intensidad de principio a fin.

Probable formación de Suiza

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Rubin Vargas y Breel Embolo.
DT: Murat Yakin.

Probable formación de Argelia

Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.
DT: Vladimir Petkovic.

Datos del partido

  • Partido: Suiza vs. Argelia
  • Instancia: 16avos de final del Mundial 2026
  • Hora: 00.00
  • Estadio: BC Place Stadium de Vancouver
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • TV: DSports

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