Suiza venció a Argelia y se metió en octavos del Mundial 2026

El seleccionado suizo se quedó con un triunfo fundamental por 2 a 0 en el BC Place Stadium de Vancouver, por los 16avos de final. Ahora enfrentará a Colombia o Ghana.

02/07/2026

Suiza volvió a demostrar que la precisión es una de sus principales virtudes y derrotó por 2 a 0 a Argelia para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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En un encuentro que prometía más emociones por el nivel mostrado por ambos equipos durante la fase de grupos, el conjunto europeo supo aprovechar sus momentos, golpeó en los instantes justos y construyó una victoria tan efectiva como contundente.

Eficacia total para abrir el camino

El partido tuvo un desarrollo parejo y muy disputado en la mitad de la cancha. Durante gran parte del encuentro hubo pocas situaciones de peligro y escasa profundidad en ambos equipos.

Sin embargo, Suiza volvió a exhibir una de sus principales características: la contundencia.

A los 10 minutos llegó la apertura del marcador tras una brillante acción individual de Manzambi, quien dejó atrás a varios defensores por el sector izquierdo y envió un centro preciso para que Breel Embolo empujara el balón a la red y estableciera el 1 a 0.

La ventaja le permitió a los europeos jugar con mayor tranquilidad y administrar los tiempos del partido.

Ndoye amplió la diferencia

El golpe definitivo llegó apenas comenzado el segundo tiempo.

Luego de una pelota suelta en las inmediaciones del área, Dan Ndoye capturó el rebote y sacó un potente remate cruzado desde media distancia que dejó sin respuestas al arquero argelino.

El 2 a 0 terminó siendo un duro golpe para los africanos, que nunca lograron recuperarse anímicamente.

Argelia tuvo la pelota, pero no encontró respuestas

Con la ventaja a su favor, Suiza optó por ceder la posesión y refugiarse en un bloque defensivo sólido y ordenado.

La estrategia funcionó a la perfección. Argelia monopolizó el balón durante varios pasajes del complemento, pero careció de ideas para generar situaciones claras de gol.

Los africanos abusaron de los centros al área y mostraron muchas dificultades para romper la estructura defensiva de los suizos, que prácticamente no pasaron sobresaltos en el tramo final del encuentro.

Ahora espera rival

Con esta victoria, Suiza se instaló en los octavos de final y aguarda por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana.

El conjunto europeo sigue avanzando a paso firme y mantiene viva la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Con orden, eficacia y una notable capacidad para aprovechar cada oportunidad, los suizos demostraron una vez más que no necesitan generar demasiado para hacer daño. Y en una Copa del Mundo, esa virtud puede marcar la diferencia.