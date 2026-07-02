El municipio presentó una amplia agenda de actividades para el mes de julio

La Municipalidad, a través de la gestión del intendente Roger Elías Nediani, anunció una agenda con propuestas para toda la comunidad que incluye la Fan Zone de la Selección, bicicleteadas, actos patrios, ferias, festivales y actividades para las familias bandeñas durante todo el mes.

Hoy 15:07

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, el municipio dio a conocer el cronograma de actividades culturales, recreativas, deportivas e institucionales que se desarrollarán durante el mes de julio, con propuestas destinadas a toda la comunidad.

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La agenda comenzará el viernes 3 con la realización de la Fan Zone Celeste y Blanca, a partir de las 16, en la Plaza Manuel Belgrano, donde vecinos y familias podrán disfrutar de la transmisión del partido de la Selección Argentina en pantalla gigante, además de una feria de emprendedores, juegos y diversas propuestas recreativas.

El sábado 4 se llevará a cabo la Bicicleteada "Vals de la Ciudad de La Banda", a partir de las 15, con concentración en Av. Belgrano y República del Líbano. Ese mismo día, desde las 17.30, se desarrollará el acto conmemorativo por el “Día del Historiador” en el recinto deliberativo del HCD.

El sábado 4 se realizará la “Fiesta de la Unión Bandeña” iniciando los festejos en el Mercado Unión, de 9 a 12.30, con intervenciones artísticas y la participación de distintas áreas municipales, entre ellas Género, Discapacidad, Pensiones, Salud, Prevención de Adicciones, Punto Digital, Alerta Banda, SUBE y la Escuela Municipal de Folclore “Julio Argentino Jeréz”.

El jueves 9, tendrá lugar el tradicional acto protocolar por el Día de la Independencia donde participarán autoridades municipales, referentes de instituciones intermedias, abanderados de instituciones educativas, invitados especiales y público en general.

El sábado 11, se desarrollará el segundo encuentro de la “Fiesta de la Unión Bandeña” en el Mercado Unión con un importante despliegue de intervenciones artísticas y propuestas para toda la familia.

Asimismo, el sábado 11 desde las 20 se presentará "La Banda Viaja en el Tiempo", una propuesta cultural que incluirá intervenciones artísticas y una exposición de antigüedades en un lugar a confirmar.

Las actividades continuarán el sábado 18 con una “Fiesta para los Niños” en el Mercado Unión, de 9 a 12.30 organizada junto a distintas dependencias municipales.

Durante los días 18 y 19, el predio del barrio Los Lagos permanecerá abierto al público, de 11 a 19, con una programación especial que incluirá reconocimientos a familias bandeñas, presentaciones de academias, feria de emprendedores y comidas típicas.

Finalmente, del 13 al 31 se desarrollará la “Feria del Veredón”, de 9 a 12, con la participación de emprendedores locales, expresiones artísticas y diferentes organismos municipales.

Desde la gestión del intendente Roger Elías Nediani destacaron que estas actividades tienen como objetivo fortalecer la integración comunitaria, promover la cultura, apoyar a los emprendedores locales y generar espacios de encuentro y recreación para las familias bandeñas durante todo el mes de julio.