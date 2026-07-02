Rápido operativo policial permitió salvar a una bebé que había ingerido lavandina

La pequeña, de un año y cuatro meses, sufrió una grave descompensación tras consumir el producto de limpieza. Sus padres pidieron ayuda a efectivos que se encontraban en un semáforo y, gracias al rápido traslado, llegó con vida al Cepsi.

Hoy 16:05

Momentos de extrema tensión se vivieron cuando una pareja buscaba desesperadamente asistencia para su hija de un año y cuatro meses, quien se había descompensado luego de ingerir lavandina de manera accidental.

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La emergencia ocurrió cuando el padre, con la niña en brazos, encontró a efectivos policiales que se encontraban en el semáforo de avenida Belgrano y Solís. Sin perder tiempo, les explicó la situación y los uniformados activaron un operativo de urgencia para trasladar a la menor al Cepsi.

La bebé fue subida a un móvil policial junto a su madre, una mujer de apellido Bazán, mientras personal de la División Motorizada despejaba el tránsito mediante cortes preventivos para garantizar un arribo rápido al centro asistencial.

Gracias al despliegue coordinado, la niña ingresó al hospital con signos vitales, donde fue recibida por el equipo médico de guardia. Tras las primeras maniobras de asistencia, los profesionales lograron estabilizar su estado de salud, evitando un desenlace aún más grave.