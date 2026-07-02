José María Muscari declaró en la causa por la muerte de Ernestina Pais: "Si alguien quería vivir, era ella"

El director teatral se presentó como testigo ante la Fiscalía de San Isidro y aseguró que la actriz no llegaba tarde al teatro el día de la tragedia. También afirmó que nadie la estaba presionando para que apurara su llegada.

Hoy 16:50

A casi una semana del accidente en el que falleció Ernestina Pais, el director teatral José María Muscari declaró como testigo ante la Fiscalía de San Isidro para aportar información sobre los momentos previos a la tragedia y aclarar versiones que circularon tras el hecho.

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Al salir de la sede judicial, Muscari explicó que fue convocado para confirmar detalles vinculados con la actividad laboral de la actriz el día del accidente, como el horario en el que debía presentarse para la función de la obra El divorcio del año.

El director aseguró que la función estaba prevista para las 21 y que el siniestro ocurrió alrededor de las 19.30, por lo que descartó que Pais estuviera retrasada.

"No estaba llegando tarde a ningún lado. Iba a llegar una hora y cuarto antes de la función", sostuvo, al tiempo que pidió dejar de difundir versiones sin sustento. Según explicó, la actriz se dirigía al teatro con el margen habitual con el que suelen presentarse los integrantes del elenco.

Además, Muscari remarcó que ningún integrante de la producción ni del elenco la había llamado para apurarla, desmintiendo otra de las hipótesis que comenzó a circular tras el accidente.

"Si alguien quería vivir, era Ernestina", expresó conmovido. Si bien recordó que atravesaba un tratamiento por su adicción al alcohol, afirmó que se encontraba enfocada en seguir adelante y que no atravesaba una crisis que hiciera presumir un desenlace de esas características.

Muscari también explicó que decidió presentarse personalmente para evitar que el hijo de la conductora tuviera que declarar sobre cuestiones relacionadas con la actividad laboral de su madre.

El testimonio del productor busca colaborar con la reconstrucción de lo ocurrido el día del accidente, cuando Ernestina Pais se dirigía al Teatro Niní Marshall para participar de la función programada y, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que viajaba fue embestido por una formación ferroviaria en San Isidro. La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del trágico hecho.