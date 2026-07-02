Laudelina Peña se reunió con su hija durante el juicio por la desaparición de Loan

El encuentro fue autorizado por el Tribunal y permitió a la acusada conocer a su nieta recién nacida bajo supervisión oficial.

Hoy 21:12

Durante la séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, Laudelina Peña solicitó retirarse momentáneamente de la sala para encontrarse con su hija, Macarena Peña, quien minutos antes había declarado como testigo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF).

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El pedido fue aprobado por los jueces, y la reunión se realizó en una sala aparte del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el juicio. Según informaron fuentes cercanas, el encuentro duró alrededor de media hora y estuvo supervisado por la asesora de menores e incapaces, Rosana Leonor Marini.

El motivo principal del encuentro fue permitir que Laudelina conociera a su nieta, nacida este año, mientras ella permanece alojada en el Complejo Penitenciario Federal N° 6 de Luján de Cuyo. Hasta el momento, la acusada no mantenía contacto presencial con sus tres hijos. Actualmente, Macarena cuida a su bebé y a sus dos hermanos menores, de 15 y 8 años, según indicaron las mismas fuentes.

Declaración de Macarena y contexto del juicio

Macarena fue una de las testigos más esperadas de la jornada y relató ante el tribunal distintos aspectos de la investigación, incluyendo conversaciones con su madre sobre el hallazgo de unas “huellitas” antes de que apareciera el botín relacionado con Loan. Además, aseguró que nunca quiso participar de supuestas maniobras sugeridas por el abogado de Laudelina, José Codazzi, para sostener la hipótesis de un accidente.

Mientras su hija declaraba, Laudelina permaneció en la sala junto al resto de los imputados. Una vez finalizado el testimonio, solicitó autorización para verla. El Tribunal también autorizó que los hijos menores de Laudelina puedan ser trasladados a futuras audiencias para mantener contacto con ella, algo que no había ocurrido desde el inicio de su detención.

Acusaciones contra Laudelina Peña

Laudelina Peña es una de las principales acusadas en el juicio por la desaparición de Loan. La fiscalía sostiene que participó en la sustracción del niño el 13 de junio de 2024 y en maniobras posteriores para entorpecer la investigación, incluyendo la colocación de un botín falso. Durante la investigación, la imputada alegó que Loan había sufrido un accidente y que el cuerpo fue ocultado, hipótesis que luego fue desacreditada por las pruebas recopiladas.

El encuentro con su hija y la autorización del Tribunal subrayan la importancia de garantizar el contacto familiar mientras se desarrollan las audiencias en causas de alto impacto judicial y mediático.



Fuente: Infobae