En vivo: Colombia y Ghana protagonizan un atractivo cruce por los 16avos de final del Mundial 2026

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El seleccionado cafetero, líder de su grupo por delante de Portugal, enfrentará este viernes a Ghana en Kansas City. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo.
Colombia buscará seguir alimentando su ilusión mundialista cuando enfrente este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones y que marcará el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. El encuentro se disputará desde las 22.30 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con arbitraje del francés Clément Turpin.
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