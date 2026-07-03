Independiente sostuvo la ventaja, le ganó a Sportivo Fernández y se metió en cuartos del Anual

En La Banda, el Auri se quedó con la victoria y la clasificación ante su eterno rival en el duelo pendiente y se aseguró un boleto en la siguiente fase.

Hoy 17:33

Independiente de Fernández hizo valer la diferencia conseguida en el encuentro original y se quedó con un triunfo decisivo frente a Sportivo Fernández por 1 a 0, en la continuidad del clásico suspendido.

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Con el pitazo final, Independiente de Fernández celebró una clasificación muy trabajada. El Aurinegro cumplió con su objetivo, avanzó a la fase final del Torneo Anual y ratificó su condición de protagonista en la temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol.