Mitre le ganó a Yanda FC en el inicio de la fecha 12 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El elenco Aurinegro se impuso como local por 2 a 0 y obtuvo su segundo triunfo al hilo.

Hoy 17:38

Mitre sigue mostrando señales de recuperación en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol. Por la duodécima fecha, el conjunto aurinegro venció por 2 a 0 a Yanda FC y consiguió su segunda victoria en fila en el certamen.

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El equipo dirigido por Cristian Mazzón venía de superar a Güemes por el mismo marcador y volvió a repetir una actuación convincente para alcanzar las 10 unidades en la Zona Capital, manteniendo vivas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la recta final de la fase regular.

Lucas Ibáñez y Santiago Lugones anotaron los goles del elenco Aurinegro.

Ahora, el desafío para Mitre será nada menos que el clásico ante Central Córdoba, un partido que marcará gran parte de las expectativas del equipo para lo que viene. Por su parte, Yanda FC intentará volver al triunfo cuando se mida frente a Güemes en la próxima fecha.

En Reserva ganó Mitre 2 a 1.

Programa completo de la fecha 12

Viernes 3 de julio

Zona A

Mitre 2-0 Yanda FC

Estudiantes vs. Comercio Central Unidos

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Zona B

Villa Unión (LB) vs. Banfield (LB)

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Independiente de Fernández vs. Agua y Energía (LB)

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Lunes 6 de julio

Zona B

Vélez de San Ramón vs. Sarmiento (LB)

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Equipos libres