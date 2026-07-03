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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 8º
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Somos Deporte

Mitre y Yanda FC abren la fecha 12 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La duodécima jornada del certamen local comenzará este viernes con un partido en tanto que la jornada se extenderá hasta el lunes 6.

Hoy 07:00

La Liga Santiagueña de Fútbol pondrá en marcha este viernes la fecha 12 del Torneo Anual 2026, una jornada que puede resultar decisiva en la pelea por los puestos de clasificación en ambas zonas.

La actividad se abrirá con un único encuentro correspondiente a la Zona A, mientras que el grueso de la programación se desarrollará el domingo y culminará el lunes con un atractivo cruce en San Ramón.

Mitre y Yanda FC abren la fecha

La acción comenzará este viernes con el enfrentamiento entre Mitre y Yanda FC, que se disputará en el Predio de Entrenamiento N° 2 del Club Atlético Mitre, ubicado en La Banda.

El partido de Reserva se jugará desde las 13.00, mientras que el encuentro de Primera División comenzará a las 15.00 y se disputará a puertas cerradas.

Domingo con cuatro partidos

El domingo se jugarán cuatro encuentros distribuidos entre las dos zonas del campeonato.

Por la Zona A, Unión Santiago recibirá a Central Córdoba en uno de los duelos más atractivos de la jornada, mientras que Estudiantes será local ante Comercio Central Unidos.

En la Zona B, Villa Unión de La Banda enfrentará a Banfield de La Banda, mientras que Independiente de Fernández se medirá con Agua y Energía.

Todos los encuentros tendrán el mismo horario: Reserva desde las 14.00 y Primera División a partir de las 16.00.

La fecha se cierra en San Ramón

La programación concluirá el lunes con el partido correspondiente a la Zona B entre Vélez de San Ramón y Sarmiento de La Banda.

El encuentro se disputará en el estadio del conjunto velezano, con inicio previsto para las 16.00 en Primera División.

Programa completo de la fecha 12

Viernes 3 de julio

Zona A

Mitre vs. Yanda FC

  • Estadio: Predio de Entrenamiento N°2 CAM (La Banda)
  • Reserva: 13.00
  • Primera: 15.00
  • Condición: A puertas cerradas

Domingo 5 de julio

Zona A

Unión Santiago vs. Central Córdoba

  • Reserva: 14.00
  • Primera: 16.00

Estudiantes vs. Comercio Central Unidos

  • Reserva: 14.00
  • Primera: 16.00

Zona B

Villa Unión (LB) vs. Banfield (LB)

  • Reserva: 14.00
  • Primera: 16.00

Independiente de Fernández vs. Agua y Energía (LB)

  • Reserva: 14.00
  • Primera: 16.00

Lunes 6 de julio

Zona B

Vélez de San Ramón vs. Sarmiento (LB)

  • Reserva: 14.00
  • Primera: 16.00

Equipos libres

  • Güemes (Zona A)
  • Central Argentino de La Banda (Zona B)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Mitre Yanda FC
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