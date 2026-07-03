Accidente en Plazoleta Dorrego causa cortes de luz en Tucumán

Un accidente de tránsito en Plazoleta Dorrego, Tucumán, dejó a varios vecinos sin luz tras la colisión de un auto contra una columna de alumbrado público.

Hoy 01:32

En la zona de Plazoleta Dorrego, un accidente de tránsito ha provocado importantes inconvenientes en el servicio eléctrico. Este jueves, un vehículo colisionó contra una columna de alumbrado público, lo que generó un corte de luz en la zona.

El incidente ocurrió en avenida Roca al 200, donde el auto volcó y quedó con las ruedas hacia arriba tras el impacto. Este lamentable suceso ha dejado a tres cuadras a la redonda sin suministro eléctrico, afectando a numerosos vecinos.

Las autoridades locales, incluyendo personal policial y del 107, llegaron rápidamente al lugar para investigar las causas del accidente y brindar asistencia a los ocupantes del vehículo involucrado.

Se recomienda a los conductores circular con precaución en la zona, dado que el tránsito ha sido cortado en el sentido oeste-este, lo que puede ocasionar congestiones adicionales.

Los servicios de emergencia están trabajando para restablecer la normalidad en la vía y asegurar la seguridad de los transeúntes y conductores.

A medida que se llevan a cabo las investigaciones, las autoridades también evaluarán la posibilidad de implementar medidas de seguridad adicionales en el área para prevenir futuros incidentes similares.