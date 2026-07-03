Bomberos logran salvar dedo de mujer tras accidente en Orán

Bomberos voluntarios de Orán atendieron exitosamente a una mujer con inflamación en la mano tras un accidente de tránsito, recuperando su alianza de gran valor sentimental.

Hoy 01:40

En un acto heroico, los bomberos voluntarios de Orán lograron salvar el dedo de una mujer identificada como R. B., quien llegó a la guardia con serias lesiones en su mano derecha.

La mujer, procedente del B° Patrón Costas, ingresó a las 20:30 del martes solicitando asistencia debido a la inflamación de su mano y de su dedo anular, donde llevaba una alianza de gran valor sentimental.

Según su relato, R. B. había sufrido un accidente de tránsito que resultó en un golpe severo en su mano, provocando heridas visibles y una notable inflamación en los dedos.

La situación se complicó debido a que el anillo ejercía presión sobre el dedo anular, lo que agravó el estado de la herida.

Inmediatamente, el equipo de bomberos tomó acción y realizó un corte de alivio en el anillo para liberar el dedo afectado, permitiendo así recuperar la alianza.

Este tipo de intervenciones resalta la importancia de la asistencia oportuna en situaciones de emergencia, donde el tiempo es crucial para evitar daños mayores.

El éxito de esta operación fue reportado por el medio local Ciudad Online, destacando la dedicación y profesionalismo de los bomberos que respondieron a la emergencia.