Hombre condenado a 7 años de prisión por estafa en La Quiaca

Un hombre ha sido sentenciado a 7 años de prisión efectiva por estafas relacionadas con la venta ilegal de lotes fiscales en La Quiaca, Jujuy.

Hoy 02:26

La justicia de Jujuy ha dictado un fallo contundente contra un individuo que se dedicaba a defraudar a familias en La Quiaca, imponiéndole una pena de prisión efectiva de 7 años.

Este caso surgió tras una denuncia presentada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, lo que llevó a un operativo que detectó la venta ilegal de lotes fiscales por parte del acusado.

El condenado, Julián A.F. Martínez, fue hallado culpable de estafa, fraude con perjuicio al Estado, falsificación de instrumentos públicos y peculio, lo que marca un hito en la lucha contra este tipo de delitos en la provincia.

Una fuente oficial subrayó la importancia de este fallo, señalando que se trata de la primera condena de este tipo en la provincia, lo que refuerza la decisión del Estado de combatir prácticas irregulares en la comercialización de terrenos.

La Secretaría también indicó que este caso es parte de una serie de operativos destinados a proteger el acceso legítimo a la tierra y a brindar respuestas a las familias afectadas por estas prácticas fraudulentas.

Se realizó un llamado a la ciudadanía para que se acerque a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, donde pueden recibir información oficial sobre su situación dominial y los mecanismos para la regularización de lotes.

La atención se brinda de lunes a viernes en la avenida Almirante Brown 792, San Salvador de Jujuy, y también está disponible información en la página web oficial del organismo.