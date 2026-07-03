Detenido un hombre por estafa millonaria en Resistencia, Chaco

Un hombre fue detenido en Resistencia tras una denuncia por estafa millonaria que causó un perjuicio económico cercano a 24 millones de pesos.

Hoy 03:49

La División Leyes Especiales Metropolitana llevó a cabo la detención de un individuo este miércoles en Resistencia, Chaco, en el marco de una investigación por estafa que involucra un desvío de pagos de clientes de una empresa.

La causa se inició tras la denuncia realizada por el propietario de una firma comercial, quien detectó un perjuicio económico cercano a los 24 millones de pesos debido a las acciones de uno de sus empleados.

El empleado, encargado de las tareas de venta y cobranza, habría desviado en múltiples ocasiones el dinero abonado por los clientes hacia cuentas bancarias y billeteras virtuales de su propiedad, provocando así el significativo perjuicio económico.

Con una orden de detención en vigor, los investigadores lograron localizar al sospechoso en la intersección de avenida Sabin y Ruta Nacional N.° 16, donde se llevó a cabo la detención.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron y secuestraron dos teléfonos celulares, los cuales se someterán a pericias para determinar su relevancia en la investigación en curso.

El detenido, bajo la disposición del Equipo Fiscal N.° 6, fue trasladado al Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con los trámites correspondientes.