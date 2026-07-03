Bird's Nest, la comunidad exclusiva para mujeres que busca tranquilidad

Bird's Nest es una comunidad exclusiva para mujeres que promueve la independencia y el apoyo mutuo en un entorno seguro.

Hoy 05:29

Bird’s Nest es una comunidad exclusivamente femenina que ha captado la atención a nivel nacional debido a su singular filosofía de vida. Fundada por Robyn Yerian, esta comunidad está compuesta por 11 mujeres que decidieron unirse para vivir en un entorno que prioriza la tranquilidad, la independencia y el apoyo mutuo.

La fundadora invirtió sus ahorros de retiro para adquirir un terreno, creando un espacio que no solo es accesible, sino también organizado. Su visión era proporcionar un estilo de vida sencillo y colaborativo, lo que ha llevado a un creciente interés en el modelo de comunidad. Según reportes de medios como People y New York Post, la demanda ha superado las expectativas, acumulando cientos de solicitudes para unirse.

Las residentes de Bird’s Nest habitan en tiny homes construidas sobre plataformas de concreto, pagando una renta desde 450 dólares mensuales, que incluye servicios básicos y acceso a un entorno natural que todas cuidan en conjunto. La disposición del espacio promueve la convivencia y la realización de actividades compartidas.

A pesar de que no hay una prohibición formal para la entrada de hombres, las estrictas normas de selección aseguran que solo mujeres que se alineen con el estilo de vida del proyecto sean admitidas, manteniendo la esencia de la comunidad intacta.

El interés por este tipo de vivienda ha crecido considerablemente, ofreciendo a las mujeres un entorno valorado por la compañía, la seguridad y un costo accesible. Muchas de las actuales residentes son mujeres que han pasado por situaciones difíciles, como viudez o divorcio, y han encontrado en Bird’s Nest un espacio de apoyo y compañerismo sin sacrificar su independencia.

La lista de espera ha superado las 500 solicitudes, evidenciando el impacto que tiene este proyecto en la búsqueda de alternativas de vivienda que prioricen el bienestar y la comunidad.

Las residentes describen Bird’s Nest como un lugar donde se respira calma. Las actividades diarias incluyen compartir café por las mañanas, cuidar el jardín y disfrutar de conversaciones en los porches de sus tiny homes. Este estilo de vida ha permitido a las mujeres establecer un apoyo constante, algo que muchas no habían experimentado antes de mudarse.

La fundadora considera que este modelo de comunidad podría replicarse en otros estados, siempre que se mantengan los principios de accesibilidad, apoyo y respeto mutuo, demostrando cómo las tiny homes y la organización comunitaria pueden ofrecer oportunidades a mujeres en busca de un entorno pacífico y armonioso.