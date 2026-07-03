Mattia Colnaghi recupera terreno en la Clasificación de F3 en Silverstone

El piloto ítalo argentino acortó su diferencia con el referente pero no avanzó más del 14to lugar en la sesión que ordena las largadas.

Hoy 11:00

Mattia Colnaghi se situó en el 14to lugar de la Clasificación para el GP de Gran Bretaña de la FIA Fórmula 3. Acompañando el espectáculo que hay con la F2 y F1 en Silverstone, la categoría menor terminó su actividad del viernes con la tanda que ordena las largadas de la Carrera Sprint del sábado y la Carrera Principal del domingo.

Al igual que en el entrenamiento matinal, el representante ítalo argentino no logró ingresar entre los diez mejores, pero el chico del MP Motorsport mejoró la diferencia que lo separó del mejor del día. Así como lo hizo en la mañana, el local Freddie Slater (TRIDENT) selló el la marca a batir de la Clasificación con un registro de 1m45s620.

Cómo le fue en la prueba libre

Mattia Colnaghi arrancó el fin de semana del GP de Gran Bretaña de la FIA Fórmula 3 siendo parte de los entrenamientos del viernes, actividad previa a la Clasificación para las carreras. El representante ítalo argentino no logró ingresar entre los diez mejores de la tanda inicial, pues se ubicó 14° en la sesión que quedó en manos del local Freddie Slater (TRIDENT) en la icónica pista de Silverstone.

Slater marcó un tiempo de 1m46s161 para terminar los entrenamientos libres, dejando una referencia temprana que nadie pudo mejorar. Fue seguido por Ernesto Rivera (Campos Racing) y Matteo De Palo (TRIDENT).

El ingreso del Virtual Safety Car en el final de la tanda no permitió mejorar las marcas personales de la mayoría de los pilotos, por lo que se esperan sorpresas en los tiempos de la Clasificación. Esta sesión comenzará a las 10:00hs de Argentina, cerrando el día para la tercera división de monopostos. Las carreras, en tanto, serán el sábado a las 5:35hs el Sprint (18 vueltas) y el domingo a las 4:25hs la Feature Race (22 vueltas).