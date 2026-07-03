Simeone respaldó a Julián Álvarez y aseguró que su futuro se resolverá pronto

El entrenador del Atlético de Madrid rompió el silencio sobre las declaraciones del delantero argentino y destacó su importancia tanto en el club español como en la Selección Argentina.

Hoy 10:30

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre una posible salida del Atlético de Madrid continúan generando repercusiones en el fútbol español. Luego de que el delantero afirmara que “lo mejor para todos es una transferencia”, surgieron rumores sobre el interés de gigantes como Barcelona y Real Madrid. En ese contexto, quien finalmente se refirió al tema fue Diego Simeone, entrenador del conjunto madrileño.

En la previa del encuentro entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, el “Cholo” habló con ESPN y reveló que mantuvo una charla reciente con el atacante cordobés. “Hoy justamente lo crucé, yendo a ver a Giuliano Simeone un rato. Estuvimos charlando sobre su momento, cómo estaba del tobillo y la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya estaba muy bien, al 100 por ciento”, explicó el técnico argentino.

Al ser consultado por el futuro del exjugador de River Plate y Manchester City, Simeone evitó profundizar en las especulaciones, aunque transmitió tranquilidad. “El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida”, expresó.

Además, el entrenador dejó en claro el enorme valor que tiene Julián Álvarez dentro del plantel rojiblanco. “Estamos muy contentos con su trabajo. Se ha comportado muy bien como persona, ha trabajado siempre para el bien del equipo. Ojalá que en este tramo importante con la Selección Argentina pueda demostrar todo lo que es capaz. Es el mejor futbolista que tenemos”, afirmó.

Simeone también comparó el papel que cumple el atacante en el Atlético de Madrid con el que desarrolla en la Scaloneta. “Le dio al equipo una jerarquía ofensiva muy difícil de encontrar. Cuando jugó con Antoine Griezmann formó una gran sociedad. El fútbol son asociaciones y algo parecido sucede con Lionel Messi en la Selección. Es un futbolista que se adapta a lo que el equipo necesita”, analizó.

Por último, el DT evaluó el rendimiento del campeón del mundo en la actual Copa del Mundo 2026. “En el segundo partido ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos. Argentina lo va a necesitar porque es un jugador extraordinario. Los números hablan por sí solos y ha generado cosas de futbolista diferente dentro del equipo”, concluyó.