Martín Menem duro contra Axel Kicillof: “Fue el peor ministro de la historia”

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó la gestión del gobernador bonaerense y defendió la solidez de la macroeconomía bajo el Gobierno de Javier Milei.

Hoy 11:19

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó duras críticas contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al considerar que su desempeño como ministro de Economía “fue una catástrofe para la Argentina” y que debería estar “inhabilitado para ejercer cargos públicos”.

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En paralelo, Menem destacó las políticas económicas de la administración nacional, subrayando la fortaleza de variables macroeconómicas como el superávit primario, el superávit financiero, las reservas del Banco Central y la deuda a tasas más bajas. “La macroeconomía está muy sólida”, aseguró en declaraciones televisivas.

El diputado señaló que, aunque algunas franjas de la población todavía no perciben la mejora de manera directa, la situación económica comenzó a revertirse. “Empatizamos con esas personas, pero el país cambió completamente. Javier Milei recibió una Argentina que había que reconstruir desde cero”, afirmó, y agregó: “Si la política no jode, toda la economía va a mejorar”.

Menem también resaltó que el salario de los trabajadores ya supera a la inflación desde hace tres meses y que la expansión económica actual se sostiene sobre bases firmes. Respecto a la actualización de tarifas, la calificó como parte de la normalización del sistema y aseguró que su padre, el expresidente Carlos Menem, “estaría orgulloso del Gobierno de Milei”.

En lo institucional, el riojano reiteró que continuará con la política de racionalización de recursos en la Cámara de Diputados y destacó que mantiene buena relación y comunicación con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sobre la salida de Manuel Adorni, sostuvo que confía en la Justicia y en la división de poderes y remarcó que el Gobierno nacional debe “dar vuelta la página”.