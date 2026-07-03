Expectativa por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce dará inicio en las próximas horas en Nueva York, según informan medios internacionales.

Hoy 19:13

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento muy esperado, está programada para comenzar en las próximas horas en Nueva York. Esta celebración se llevará a cabo en el icónico Madison Square Garden, donde se rumorea que se han estado preparando festividades exclusivas desde hace semanas.

Según fuentes cercanas, esta noche se celebrará una cena privada con tan solo 100 invitados, marcando el inicio de las festividades. La ceremonia principal está prevista para mañana, con una impresionante lista de aproximadamente 1,000 asistentes, muchos de los cuales son celebridades del mundo del entretenimiento.

Entre los invitados se encuentran figuras destacadas como Gigi Hadid, Selena Gomez y Zoe Kravitz, quienes son amigas cercanas de Swift. Además, se espera la presencia de compañeros de equipo de Kelce de los Kansas City Chiefs, lo que elevará aún más el perfil del evento.

Se ha especulado que artistas como Stevie Nicks y Tim McGraw podrían ofrecer presentaciones en la ceremonia, mientras que Ed Sheeran y Paul McCartney también son mencionados como posibles actuaciones. Esto añade un elemento de exclusividad y emoción al ya esperado evento.

Los asistentes han firmado acuerdos de confidencialidad, lo que implica que no podrán llevar dispositivos móviles durante la ceremonia. Se anticipa que la celebración comenzará con un cóctel antes de la recepción, que se extenderá hasta la noche.

De acuerdo con el medio TMZ, la decoración será espectacular, incluyendo una réplica de un castillo construida dentro del Madison Square Garden. Aunque la policía no ha confirmado oficialmente el evento, se han recibido comentarios de locales, incluida una pizzería cercana que ha sido informada al respecto.

El responsable de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, Janno Lieber, comentó en una rueda de prensa que no tiene información privilegiada, pero instó a las celebridades a usar el transporte público para asistir a la boda, si es que se lleva a cabo. Swift y Kelce, quienes anunciaron su compromiso en agosto del año pasado, ya están en la ciudad para este gran día.