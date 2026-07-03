Franco Colapinto mostró su preocupación tras la qualy sprint en Silverstone: “Fue un día difícil”

El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará desde el 14° puesto en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Reconoció problemas de estabilidad en su Alpine y aseguró que el equipo buscará soluciones de cara a la clasificación principal.

Hoy 19:17

Franco Colapinto cerró una jornada complicada en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y no ocultó su frustración tras la clasificación sprint. El piloto argentino finalizó 14° en la qualy para la carrera corta de este sábado en Silverstone y admitió que el rendimiento de su Alpine A526 estuvo lejos de lo esperado luego de una práctica libre que había dejado señales positivas.

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El corredor de Pilar explicó que el comportamiento del monoplaza cambió considerablemente entre el entrenamiento y la clasificación. “Fue un día difícil. En la práctica libre fue un poco mejor, el auto se sentía un poquito más estable que en la qualy, donde fue muy mal. Patinaba mucho, el auto iba bastante de costado, no era nada estable”, expresó el argentino una vez concluida la actividad del viernes.

La mejora mostrada durante la única sesión de entrenamientos no pudo sostenerse cuando llegó el momento de buscar el mejor tiempo. Después de ubicarse 11° en la práctica libre utilizando neumáticos medios, el auto volvió a evidenciar los problemas que viene arrastrando en las últimas fechas al montar el compuesto blando para la clasificación.

Uno de los aspectos que más preocupó al equipo fue la falta de adherencia en la parte trasera del monoplaza. Colapinto señaló que será clave encontrar una explicación durante la noche para recuperar competitividad. “Hay que entender hoy a la noche por qué perdí tanto grip atrás en la qualy e intentar estar mejor en la qualy de mañana”, remarcó.

De esta manera, Alpine volvió a quedar lejos de los puestos de vanguardia. Mientras que Colapinto partirá desde la 14ª colocación en la carrera sprint, su compañero Pierre Gasly lo hará desde el 11° lugar. La pole position para la competencia corta quedó en manos de Lewis Hamilton, que volvió a destacarse al volante de Ferrari en el trazado británico.