La Catedral recibirá el Campeonato Argentino de BMX con cerca de 400 pilotos

Santiago del estero será escenario este fin de semana de la sexta y séptima fecha del certamen nacional, con delegaciones de distintas provincias y puntos para el ranking UCI.

Hoy 19:19

La Catedral del BMX será la gran anfitriona este fin de semana del Campeonato Argentino de BMX, que reunirá a alrededor de 400 pilotos en la pista provincial.

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La competencia se desarrollará durante este sábado 4 y domingo 5 de julio, con la disputa de la sexta y séptima fecha del certamen nacional. El evento convocará a los mejores exponentes del BMX argentino.

Según se informó, participarán delegaciones provenientes de La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero, entre las más importantes.

Uno de los puntos destacados del campeonato es que la competencia otorgará puntos para el ranking UCI, lo que le da un valor especial a cada jornada en pista.

Además, el certamen contará con una amplia participación de categorías, desde pilotos de 5 años hasta competidores de 50 años, en un fin de semana que promete una intensa agenda deportiva.

La actividad del sábado comenzará a las 10:00 con el warm up de la categoría Championship. Luego, a las 10:20, se realizará el acto inaugural, mientras que el inicio de las competencias está previsto para las 10:40.

En tanto, el domingo se disputará la séptima fecha del Campeonato Argentino de BMX, con el inicio de las competencias programado para las 10:00.