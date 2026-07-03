Exitosa Jornada Internacional de Fertirriego en Fernández

La intendente Yanina Iturre encabezó el acto de apertura de este destacado encuentro científico-productivo que reúne a especialistas nacionales e internacionales en el Centro Cultural "Sixto Palavecino".

Hoy 19:35

Este viernes se concretó con éxito el inicio de la 17ma. Jornada Internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua, un evento de gran relevancia para el sector agropecuario regional que tiene como sede a esta ciudad cabecera del departamento Robles. La apertura oficial contó con la participación de la intendente local, Yanina Iturre, junto a un nutrido panel de autoridades provinciales, científicas y académicas.

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Previo al inicio formal en el auditorio y a su arribo al complejo, la jefa comunal, acompañada por el jefe de Gabinete de la provincia, Dr. Víctor Araujo, y demás funcionarios, recorrió la muestra comercial e institucional dispuesta en los stands de las firmas participantes, ubicados a lo largo de la Calle Independencia, frente al Complejo Cultural.

Durante el acto de apertura, la intendente Yanina Iturre tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y destacar la importancia de que la ciudad sea el epicentro de este debate tecnológico:"Es un orgullo que Fernández sea sede de esta decimoséptima jornada internacional. Esto da cuenta del crecimiento de nuestra ciudad y la posiciona dentro de la agenda de desarrollo productivo, demostrando que las puertas están abiertas para la ciencia, la tecnología y la innovación", expresó la mandataria.

Asimismo, subrayó que la identidad de Fernández está íntimamente ligada al campo, por lo que cada espacio de capacitación representa una gran oportunidad para que los productores locales accedan a un uso más eficiente de un recurso tan vital como el agua. "Gobernar también es generar oportunidades. Por eso no trabajamos solos; lo hacemos siempre en conjunto con el Gobierno de la Provincia, las universidades y las distintas instituciones", concluyó Iturre.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Ing. Adrián Suárez, y el Jefe de Gabinete, Dr. Víctor Araujo, quienes coincidieron en la relevancia de articular el conocimiento académico con los sistemas de producción reales.

El panel oficial de apertura estuvo integrado, además de Iturre, Araujo y Suárez, por el Director de Ciencia y Tecnología, Ing. Edmundo Vizgarra Gómez; en representación de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), la CPN Angelina Campana; el Director del INTA, Ing. Gabriel Angella; y el productor miembro de la Asociación de Productores de la Región Albigasta (APRA), Manuel Fernández.

En la oportunidad, las legisladoras provinciales Victoria Lorenzo, Nilda Moyano y Rosa Graciela Luna de Japaze hicieron entrega formal de la Declaración de Interés Legislativo emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero.

El evento contó con un fuerte respaldo del gabinete municipal, registrándose el acompañamiento de concejales de la ciudad y funcionarios de las diferentes áreas operativas del municipio, reafirmando el compromiso de la comuna con la agenda sustentable.

También participaron del encuentro el Director de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción, Forestación y Tierras, Ing. Javier Togo; la Directora General de Control y Fiscalización Ambiental, Ing. Isabel Brandán; representantes de la Secretaría del Agua y del Colegio de Ingenieros Agrónomos; la Decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, Dra. Eve Liz Coronel; y la Secretaria de Vinculación y Transferencia de la UNSE, Ing. Marcela Rafael.

La jornada continuó con un intensivo programa de conferencias técnicas que incluyeron disertaciones sobre "Riego por goteo subterráneo" a cargo del experto chileno Ing. Andrés Boiser (Rivulis); "Estrategias financieras para el campo" por la C.P. María Agustina Quiroga (UCSE); "Agua inteligente desde el aire" con Juan Pablo Suárez Ríos (CEO Vuelo Verde); y exposiciones sobre sistemas de riego y experiencias regionales a cargo de Juan Ignacio Rossi Romano y el Ing. Sergio Salomón, entre otros especialistas.