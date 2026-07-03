Andrey Borges fue el mejor del viernes en el Abierto de Golf de Termas de Río Hondo

El brasileño completó una destacada actuación con un acumulado de 204 golpes, 15 bajo par, en el certamen internacional que se disputa en el Termas de Río Hondo Golf Club.

Hoy 19:37

El brasileño Andrey Borges fue el mejor de la jornada del viernes en el XIV Abierto Termas de Río Hondo, que se desarrolla en el Termas de Río Hondo Golf Club con la participación de destacados profesionales y aficionados de distintos puntos del país y de Latinoamérica.

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Borges completó una sólida actuación y cerró la jornada con un acumulado de 204 golpes, 15 bajo par, para quedar como uno de los grandes protagonistas del certamen internacional.

Entre los representantes argentinos, Franco Romero tuvo una destacada participación y se ubicó como uno de los principales nombres de la jornada tras firmar una brillante ronda de 65 golpes, una de las mejores del día.

También sobresalió la actuación de Jesús Montenegro, quien completó una buena jornada en el torneo que reúne a jugadores de distintas provincias argentinas y de países latinoamericanos.

La edición 2026 del Abierto Termas de Río Hondo volvió a consolidarse como una cita importante dentro del calendario golfístico regional, reafirmando el crecimiento del certamen y el posicionamiento del Termas de Río Hondo Golf Club como uno de los escenarios destacados para la práctica y el desarrollo del golf.