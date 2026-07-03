La Licenciatura en Periodismo promovió un debate sobre el presente y el futuro de la profesión

Bajo el título “El periodismo santiagueño en perspectiva” se brindó un charla organizada en el marco de las actividades conmemorativas por el 10.º aniversario de la Licenciatura en Periodismo.

Hoy 19:43

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) fue escenario de la mesa panel "El periodismo santiagueño en perspectiva", una propuesta académica organizada en el marco de las actividades conmemorativas por el 10º aniversario de la Licenciatura en Periodismo.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) y reunió a destacados referentes de la comunicación santiagueña, entre ellos Carlos “Tucho” Riccardo, Carlos Lito Argañaraz, María Rita Oubiña y Ariel Sequeira, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre las transformaciones que atravesó el periodismo en las últimas décadas, así como los desafíos que enfrenta la profesión en el actual contexto comunicacional.

La actividad estuvo encabezada por la decana de la Facultad, Sandra Moreira, y la vicedecana, Carla Ferreyra, y contó con la participación de la coordinadora de la carrera, Gabriela Ugozzoli y fue moderada por el docente e investigador Ernesto Picco. La propuesta convocó a estudiantes, docentes, graduados, profesionales de la comunicación y público en general, generando un valioso espacio de intercambio entre distintas generaciones de periodistas.

En su discurso, la decana Sandra Moreira destacó la importancia de promover ámbitos de reflexión sobre el ejercicio profesional y el rol social del periodismo.

"Celebrar los diez años de nuestra Licenciatura en Periodismo implica también generar espacios para pensar la profesión, sus transformaciones y los desafíos que plantea el presente. La universidad pública tiene la responsabilidad de formar profesionales comprometidos con la verdad, la ética y el fortalecimiento de la democracia”, expresó.

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra puso en valor la trayectoria de la carrera y el aporte de quienes contribuyeron a su consolidación.

"Este aniversario nos encuentra reflexionando sobre el camino recorrido y, al mismo tiempo, proyectando el futuro. Escuchar a periodistas con amplia trayectoria permite a nuestros estudiantes comprender la evolución de los medios y adquirir herramientas para desempeñarse en escenarios comunicacionales cada vez más complejos y dinámicos", señaló.

A lo largo de la jornada, los panelistas abordaron aspectos vinculados a los cambios tecnológicos, las nuevas formas de producción y circulación de la información, el impacto de las redes sociales, la ética profesional y el papel del periodismo en la construcción de ciudadanía.