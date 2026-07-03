Los Pumas, con presencia santiagueña, debutan ante Escocia en el Nations Championship

Los Pumas pondrán primera este sábado en el Nations Championship, la nueva competencia internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial. El seleccionado argentino enfrentará a Escocia desde las 16.00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro que será arbitrado por el georgiano Nika Amashukeli y televisado por ESPN 2 y Disney+.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi afrontará su primer compromiso oficial de la temporada ante un rival siempre exigente como el conjunto escocés. El certamen impulsado por World Rugby busca darle mayor relevancia a cada ventana internacional, con un formato que enfrenta a las doce mejores selecciones del planeta y que tendrá continuidad hasta noviembre.

Joaquín Moro espera su oportunidad

Una de las novedades en la convocatoria argentina es la presencia del bahiense Joaquín Moro, quien integrará el banco de suplentes con la camiseta número 20. El tercera línea de 25 años, surgido de Argentino de Bahía Blanca y actualmente en Leicester Tigers, atraviesa un gran presente en la Premiership inglesa y podría sumar su cuarto partido internacional con la camiseta albiceleste.

La inclusión de Moro refleja el proceso de renovación que impulsa Contepomi, combinando experiencia y juventud en un plantel que buscará seguir creciendo de cara a los grandes desafíos de la temporada.

Las formaciones confirmadas

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills; Jonny Gray y Scott Cummings; Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey; Ben White y Tom Jordan; Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn; Kyle Rowe. DT: Gregor Townsend.

Un evento histórico y sustentable

Además de lo deportivo, el encuentro tendrá un valor especial porque será el primer evento masivo carbono neutral realizado en la Argentina. La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto al Gobierno de Córdoba y otras instituciones, desarrolló un programa para medir y compensar la huella de carbono generada durante la organización del espectáculo.

La iniciativa busca convertir al partido entre Los Pumas y Escocia en un modelo de sustentabilidad para futuros eventos deportivos de gran magnitud en el país.

Lo que viene para Argentina

Luego del debut ante los escoceses, Los Pumas volverán a jugar el 11 de julio frente a Gales en el estadio Bicentenario de San Juan y el 18 de julio recibirán a Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, ambos encuentros también desde las 16.

Más adelante, en noviembre, la selección argentina afrontará una exigente gira por Europa, donde enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, completando así su participación en la primera edición del Nations Championship.