Mundial 2026: el cuadro de octavos de final con Argentina como protagonista

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La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con 16 selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores. Argentina enfrentará a Egipto, mientras que habrá cruces de alto voltaje como Portugal-España, Brasil-Noruega y México-Inglaterra.
El Mundial 2026 comienza a transitar su fase más apasionante. Tras la disputa de los dieciseisavos de final, quedaron confirmados los cruces de octavos de final, instancia que se desarrollará entre el 4 y el 7 de julio y que empezará a marcar el camino de los grandes candidatos hacia la conquista del título.
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La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, avanzó tras derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 y ahora se medirá con Egipto, que dejó en el camino a Australia en una definición por penales. El encuentro se disputará el martes 7 de julio en Atlanta.
La Albiceleste continúa firme en su misión de revalidar el título conseguido en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni deberá superar a Egipto para meterse entre los ocho mejores del certamen y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva estrella.
Con figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, Argentina aparece nuevamente como uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.
El reglamento mantendrá el formato tradicional de las fases eliminatorias de los Mundiales. Cada llave se disputará a partido único y el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.
En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, la clasificación se resolverá mediante una definición desde el punto penal.
Con varios candidatos todavía en carrera y cruces que prometen emociones fuertes, los octavos de final del Mundial 2026 aparecen como una instancia clave para empezar a definir quiénes seguirán soñando con levantar la Copa del Mundo.