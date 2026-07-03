Mundial 2026: el cuadro de octavos de final con Argentina como protagonista

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
17'
Colombia 1
Ghana 0
3 / 07 / 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Australia 1
Egipto 1
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Mundial 2026: el cuadro de octavos de final con Argentina como protagonista

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con 16 selecciones que buscarán un lugar entre las ocho mejores. Argentina enfrentará a Egipto, mientras que habrá cruces de alto voltaje como Portugal-España, Brasil-Noruega y México-Inglaterra.

Hoy 21:59

El Mundial 2026 comienza a transitar su fase más apasionante. Tras la disputa de los dieciseisavos de final, quedaron confirmados los cruces de octavos de final, instancia que se desarrollará entre el 4 y el 7 de julio y que empezará a marcar el camino de los grandes candidatos hacia la conquista del título.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, avanzó tras derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 y ahora se medirá con Egipto, que dejó en el camino a Australia en una definición por penales. El encuentro se disputará el martes 7 de julio en Atlanta.

Los cruces de octavos de final

  • Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14.00 (Houston Stadium).
  • Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium).
  • Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium).
  • México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
  • Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium).
  • Estados Unidos vs. Bélgica — Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium).
  • Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
  • Suiza vs. Colombia o Ghana — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).

Argentina, con el objetivo de seguir defendiendo la corona

La Albiceleste continúa firme en su misión de revalidar el título conseguido en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni deberá superar a Egipto para meterse entre los ocho mejores del certamen y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva estrella.

Con figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, Argentina aparece nuevamente como uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

Cómo se jugarán los octavos de final

El reglamento mantendrá el formato tradicional de las fases eliminatorias de los Mundiales. Cada llave se disputará a partido único y el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, la clasificación se resolverá mediante una definición desde el punto penal.

Con varios candidatos todavía en carrera y cruces que prometen emociones fuertes, los octavos de final del Mundial 2026 aparecen como una instancia clave para empezar a definir quiénes seguirán soñando con levantar la Copa del Mundo.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un partido infartante, Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Egipto eliminó a Australia en los penales y espera por Argentina en los octavos del Mundial
  3. 3. La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial
  4. 4. Identificaron al hombre hallado sin vida dentro de un automóvil en la Ruta Provincial nº 3
  5. 5. Todo sobre Cabo Verde, la sorprendente debutante que desafiará a Argentina en el Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT