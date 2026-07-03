Argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde y los memes mundialistas no faltaron

La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final no solo se vivió dentro de la cancha. Como ocurre en cada presentación de la Scaloneta, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y reacciones que acompañaron una tarde cargada de emociones.

Hoy 22:21

La Selección Argentina derrotó a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del certamen. Sin embargo, mientras el equipo de Lionel Scaloni luchaba por el pase de ronda dentro del campo de juego, otro partido se desarrollaba en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios sobre lo ocurrido.

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El desarrollo del partido obligó a los hinchas a sufrir más de la cuenta y eso también quedó reflejado en los memes. Las bromas sobre los nervios, la calculadora para cerrar el resultado y las clásicas referencias al sufrimiento argentino en los encuentros decisivos se viralizaron rápidamente en las distintas redes sociales.