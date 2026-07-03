Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en una exclusiva ceremonia en Nueva York

La cantante y el jugador de la NFL dieron el "sí" en una boda celebrada en el Madison Square Garden bajo un fuerte hermetismo. La ceremonia reunió a familiares y celebridades, y fue confirmada por la portavoz de la artista.

Hoy 22:20

Este viernes se está llevando a cabo la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, uno de los eventos más importantes de la farándula de este año. Como era de esperarse, la pareja intentó por todos los medios que su casamiento se realice de la forma más privada posible y sin filtraciones de la prensa. En medio de ese contexto de hermetismo total, el portavoz de la cantante confirmó que la pareja ya dio el sí.

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Además, una de las pantallas del Madison Square Garden, donde se está celebrando la boda, anunció que contrajeron matrimonio con la frase “Recién casados”.

La publicista de la artista desde hace mucho tiempo, Tree Paine, quien estuvo presente en la boda, también confirmó la noticia a Page Six, revelando que los atuendos nupciales de Swift y Kelce fueron creados por Christian Dior Alta Costura (diseñados por Jonathan Anderson, Director Creativo de las Colecciones de Mujer, Hombre y Alta Costura de Dior, en estrecha colaboración con los novios), con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. La cantante de “Lover” complementó su atuendo con joyas de Cartier.

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su “hombre de honor” y el hermano de Kelce, Jason, fue su “mejor hombre”, indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Ni Swift ni Kelce habían confirmado que se casaban hoy, pero se habían filtrado detalles de los preparativos en el estadio, aparentemente decorado como un jardín, y la llegada de celebridades a la ciudad desde ayer fue el indicio definitivo.

Estrellas del deporte, incluidos numerosos jugadores de fútbol americano como Kelce; de la música, entre ellos colaboradores de Swift; y del cine, fueron vistos el jueves dirigiéndose a una cena reducida en la sala y llegando hoy a la fiesta multitudinaria.

Ahora que se han dado el ‘sí quiero’, se espera que la recepción se prolongue hasta la madrugada, según un memorando interno de la policía difundido por medios locales, y posiblemente hasta las cuatro.

Mientras tanto, el Empire State, el icónico rascacielos de la Gran Manzana, anunció en sus redes sociales que se iluminaría de color azul esta noche en honor a la tradición nupcial, para ser el “algo azul” de la novia.