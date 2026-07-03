La Municipalidad y Deportes de la provincia organizarán este sábado las olimpiadas de la juventud

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo Provincial, donde se disputará la mayoría de las disciplinas, mientras que la competencia de tenis se llevará a cabo en el Predio Único.

Hoy 22:31

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, en articulación con la Secretaría de Deportes de la Provincia, llevará adelante este sábado 4 de julio, de 9 a 15 horas, una nueva edición de las Olimpiadas de la Juventud 2026, que contará con la participación de más de 500 jóvenes inscriptos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo Provincial, donde se disputará la mayoría de las disciplinas, mientras que la competencia de tenis se llevará a cabo en el Predio Único.

Durante la jornada se realizarán competencias de handball, vóley, hockey, rugby, atletismo, natación, boxeo, tenis, tenis de mesa, ajedrez y deportes electrónicos, entre otras propuestas deportivas y recreativas.

El encuentro contará con la presencia de autoridades municipales y provinciales, además de representantes e integrantes de las distintas instituciones deportivas que acompañan la iniciativa, reafirmando el trabajo articulado para promover el deporte, los hábitos saludables y la participación activa de las juventudes.

Desde la organización destacaron la importante convocatoria alcanzada e invitaron a las familias y a los vecinos a acompañar a los jóvenes en esta gran jornada de integración, compañerismo y sana competencia.