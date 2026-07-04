Detención tras un robo millonario en un estudio jurídico de Sáenz Peña

Un operativo policial en Sáenz Peña permitió la detención de un sospechoso y la recuperación de más de 1.800.000 pesos tras un robo millonario en un estudio jurídico.

Hoy 03:38

Un robo millonario en un estudio jurídico de Sáenz Peña ha llevado a la detención de un sospechoso, según información confirmada por el Comisario Inspector Ramón Zarza, Jefe del Departamento 911. El atraco ocurrió en la madrugada y se estima que más de 3.000.000 de pesos fueron sustraídos del lugar.

El jefe policial detalló que los delincuentes ingresaron al estudio jurídico utilizando una copia de la llave y que uno de ellos sería un familiar del demandante. El abogado afectado denunció el robo y, posteriormente, logró identificar a uno de los ladrones en Avenida 28, cerca del Hospital “4 de Junio”.

En el momento de la detención, se logró el secuestro de un celular nuevo, una billetera y tarjetas de crédito a nombre del damnificado, que habían sido robadas durante el atraco. Zarza indicó que gracias a la información recopilada, se estableció que el segundo delincuente también sería un familiar del abogado.

El operativo policial se llevó a cabo en pleno centro de la ciudad, donde se han recuperado hasta el momento alrededor de 1.800.000 pesos, así como ropas nuevas y cargadores de celular. Este monto se aproxima a la cantidad total denunciada por el abogado.

A raíz de la denuncia del damnificado, efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaron recorridas en el microcentro, lo que permitió localizar y detener a un joven de 21 años señalado en la investigación.

Durante el procedimiento, se secuestraron varios objetos, incluyendo una billetera y documentos personales, que fueron reconocidos por el propietario como parte de los bienes sustraídos en el robo. La investigación sigue en curso para dar con el segundo implicado y recuperar el resto de los objetos denunciados.

Las actuaciones del caso han quedado a cargo de la Comisaría 1º de Sáenz Peña, que continúa con las diligencias judiciales pertinentes para esclarecer el hecho y proceder con las acciones legales correspondientes.