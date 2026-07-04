Santiago debutó con una histórica victoria ante Córdoba en el Argentino U11

El seleccionado santiagueño venció 88-86 a uno de los candidatos de la zona en un partido vibrante disputado en Resistencia, Chaco. Este domingo enfrentará al local en busca del pase al Final Four.
La Selección de Santiago del Estero tuvo un debut soñado en la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones U11. Este sábado, el conjunto santiagueño derrotó a Córdoba por 88 a 86 en un encuentro vibrante disputado en Resistencia, Chaco.
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El equipo dirigido por Hugo De La Iglesia mostró carácter, personalidad y un gran juego colectivo para quedarse con un triunfo de enorme valor frente a uno de los candidatos de la zona.
El partido tuvo un desarrollo cambiante y un cierre cargado de emoción, pero Santiago del Estero supo resolver mejor los momentos decisivos para sellar una ajustada victoria por 88-86.
Con este resultado, el seleccionado santiagueño dio un paso muy importante en su objetivo de clasificarse a la próxima instancia del certamen nacional, que reúne a los mejores equipos del país en la categoría y otorga plazas para el Final Four.
La actividad continuará este domingo, cuando Santiago del Estero enfrente al representativo local, Chaco, desde las 11:00. Ese encuentro será clave para definir las posiciones finales de la zona y los equipos que avanzarán a la etapa decisiva del torneo.