Santiago debutó con una histórica victoria ante Córdoba en el Argentino U11

El seleccionado santiagueño venció 88-86 a uno de los candidatos de la zona en un partido vibrante disputado en Resistencia, Chaco. Este domingo enfrentará al local en busca del pase al Final Four.

Hoy 15:48

La Selección de Santiago del Estero tuvo un debut soñado en la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones U11. Este sábado, el conjunto santiagueño derrotó a Córdoba por 88 a 86 en un encuentro vibrante disputado en Resistencia, Chaco.

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El equipo dirigido por Hugo De La Iglesia mostró carácter, personalidad y un gran juego colectivo para quedarse con un triunfo de enorme valor frente a uno de los candidatos de la zona.

El partido tuvo un desarrollo cambiante y un cierre cargado de emoción, pero Santiago del Estero supo resolver mejor los momentos decisivos para sellar una ajustada victoria por 88-86.

Con este resultado, el seleccionado santiagueño dio un paso muy importante en su objetivo de clasificarse a la próxima instancia del certamen nacional, que reúne a los mejores equipos del país en la categoría y otorga plazas para el Final Four.

La actividad continuará este domingo, cuando Santiago del Estero enfrente al representativo local, Chaco, desde las 11:00. Ese encuentro será clave para definir las posiciones finales de la zona y los equipos que avanzarán a la etapa decisiva del torneo.