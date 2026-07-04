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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
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Mundo

Terremotos en Venezuela: el saldo oficial se acerca a las 3.000 víctimas fatales

Las autoridades actualizaron las cifras de la catástrofe, que también dejó miles de heridos, viviendas destruidas y severos daños en la infraestructura.

Hoy 15:56

Al menos 2.954 personas murieron y otras 16.592 resultaron heridas como consecuencia de los potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según el último balance oficial difundido este sábado por el gobierno.

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Las autoridades informaron además que unas 16.000 personas perdieron sus viviendas a raíz de la catástrofe, mientras que 856 edificios sufrieron distintos niveles de daños estructurales, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Comunicaciones.

El impacto más severo se registró en el estado La Guaira, en el norte del país, donde se concentró gran parte de la destrucción provocada por el doble sismo.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con escasa diferencia de tiempo y desencadenaron el colapso de numerosas edificaciones, además de afectar infraestructura pública y servicios básicos en varias zonas de la región.

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