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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
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Locales

El Mercado Unión inició los festejos de su 115° aniversario con una jornada de servicios para la comunidad

La Municipalidad de La Banda dio inicio a los festejos con propuestas culturales, recreativas y la presencia de distintas áreas comunales que acercaron atención y asesoramiento a vecinos y comerciantes.

Hoy 16:00

La Municipalidad de La Banda dio inicio este sábado a los festejos por el 115° aniversario del Mercado Unión, con una jornada especial desarrollada en las instalaciones del tradicional centro comercial, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Alem.

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La actividad reunió a vecinos y comerciantes en un espacio de encuentro que combinó propuestas culturales, recreativas y servicios municipales, con el objetivo de poner en valor uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Durante la mañana se presentaron intervenciones artísticas, actuaciones de la Escuela Folklórica Municipal y además de la participación de distintas áreas de la comuna que brindaron asesoramiento e información a los vecinos.

Estuvieron presentes las oficinas de Género, Discapacidad, Pensiones, Salud, Prevención en Adicciones, Punto Digital, Turismo, Alerta Banda, Escuela Municipal de Robótica y Tarjeta SUBE, entre otras, acercando servicios y atención a la comunidad.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani destacaron que esta propuesta marcó el inicio de las celebraciones por un nuevo aniversario del Mercado Unión, reafirmando el compromiso del municipio de acompañar y fortalecer este histórico espacio comercial, patrimonio de la ciudad y punto de encuentro para generaciones de bandeños.

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