Fiesta en la pista: El Campeonato Argentino de BMX cerró una exitosa jornada de competencia

Tuvo la participación de alrededor 400 pilotos. Mañana domingo se llevará a cabo la séptima fecha del Campeonato Open Argentino a partir de las 10hs, al finalizar cada final se realizará la entrega de premios.
El Campeonato Argentino de BMX tuvo un gran éxito en "La Catedral" de Santiago del Estero, con una destacada participación de pilotos locales y de todo el país. Tuvo la participación de alrededor 400 pilotos. La jornada sábado contó con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Humberto Santillán y demás autoridades, quienes dieron inicio a la competencia.
Durante el acto inaugural se presentó oficialmente a los pilotos que integran el Seleccionado Santiagueño de BMX, quienes tendrán el honor de representar a la provincia en el Campeonato Argentino de BMX. El equipo está conformado por; Edison Paz, Valentino Corvalán, Delfina Echegaray, Catalina Tsang, Valentino Luna, Máximo Sayago, Jahir Elías, Agustín Sánchez, Benjamín Luna, Valentino Jugo, Theo Abdala, Benjamín Orieta, Julieta Ruiz, Joaquín Vicentini.
Los campeones argentinos de la sexta fecha fueron; Cruceros principiantes: Rodríguez Guillermo, Cruceros hasta 29 años: Torcivia keulyan; Cruceros de 30 a 39 años: Sosa Maximiliano; Crucero de 40 a 49 años: Stipanicic Rodolfo; Cruceros 50 y más años: Brigada Fernando; Novicios hasta 6 años: Castillo Milo; Novicios de 7 años: Bianqueri Juan; Novicios de 8 años: Pasinato Bautista; Novicios de 9 años: Spinassi Martín; Novicios de 10 años: Gómez Cabrera; Novicios de 11 años: Martínez Reschini Agustín; Novicios de 12 años: Zaracho Felipe; Novicios de 13 años: Benetti Salvador; Novicios de 14 años: Majul Tobias; Novicos de 15 años: Rosso Gaspar; Novicios de 16: Lizzul Porporatto Gaspar; Novicios de 17 y más años: Romero Agustín; Damas de 7 y 8 años: Tsang Catalina; Damas de 11 y 12 años: Juarez Lupe; Damas de 13 y 14 años: Ceballos Ruarte Luisana; Damas de 15 y más años: Romano Alfinsina; Expertos de 7 años: Carbajal Ethan; Expertos de 8 años: Ceballos Alexander; Expertos de 9 años: Blanco Milo; Expertos de 10 años: Luna Valentino; Expertos de 11 años: Elías Jahir; Expertos de 12 años: Zabala Cristiano; Expertos de 13 años: Torcivia Keulyan; Expertos de 14 años: Sepulveda Agustín; Expertos de 15 años: Quiroga Bautista; Expertos de 16 años: Frack Marcos; Expertos de 17 a 24 años: Díaz Santino; Expertos de 25 a 29 años: Espejo Mateo; Expertos de 30 y más años: Cabral Daniel: Junior Women: Piñeiro Alma; Elite Woman: Ruarte Agostina; Junior Men: Diaz Lisandro; Elite Men: Torres Nicolás.
Mañana domingo se llevará a cabo la séptima fecha del Campeonato Open Argentino a partir de las 10:00 hs, al finalizar cada final se realizará la entrega de premios.