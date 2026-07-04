México vs. Inglaterra se demoró una hora por tormentas eléctricas

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|GF
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|Pts
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|0
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|-1
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|0
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|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
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|1
|2
|-1
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|4
|
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|0
|1
|1
|3
|-2
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|E
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|GC
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|3
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|2
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|3
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|1
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|GF
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|3
|2
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|1
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|2
|1
|1
|3
|3
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|1
|1
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|GF
|GC
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|1
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|1
|0
|1
|3
|2
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|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
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|1
|0
|1
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|4
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|1
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|-1
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|G
|E
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|GF
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|1
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El Tri recibe al seleccionado europeo en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre llega invicto y sin goles en contra, mientras que los ingleses buscarán afirmarse como candidatos.
México e Inglaterra jugarán este domingo finalmente desde las 22.00, hora argentina, en el Estadio Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce cargado de historia, expectativa y con el clima como un factor a seguir de cerca. El partido contará con la transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero. Estaba previsto para las 21 pero se modificó el horario por tormentas eléctricas.
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