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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 7º
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Termas de Río Hondo: un cambio climático trae sol y temperaturas agradables para hoy Domingo 5 de julio de 2026

Hoy, los termenses pueden esperar un cambio en el clima, con la llegada de un día soleado que promete temperaturas más agradables. La transición de nubes a sol es una buena noticia para quienes buscan disfrutar del aire libre.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta nublado en la mañana, con una temperatura actual de 6 °C y una sensación térmica de 4.2 °C. La humedad del 76% y un viento leve del sureste a 8.6 km/h configuran un inicio de jornada fresco para los termenses.

Sin embargo, la buena noticia es que el pronóstico para el día de hoy, Domingo 5 de julio de 2026, indica que el cielo se despejará. Se espera un clima soleado que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 14.7 °C, brindando una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre.

El día de mañana, los termenses podrán disfrutar de un clima igualmente soleado, con mínimas de 6.5 °C y máximas que llegarán a los 16.5 °C. Esto permitirá a los habitantes aprovechar las actividades al aire libre sin la preocupación del frío intenso.

A medida que avancen los días, el martes 7 de julio de 2026, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de 20.8 °C. Este clima agradable será ideal para quienes buscan actividades recreativas y el disfrute del entorno natural.

En resumen, hoy los termenses pueden disfrutar de un clima soleado con una temperatura mínima de 6 °C y un máximo de 14.7 °C. Las condiciones se mantendrán favorables para los próximos días, lo que sugiere que el invierno podría dar un respiro a la comunidad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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