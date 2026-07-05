Clima en La Banda: un domingo soleado y cálido para los bandeños

Los bandeños disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, Santiago del Estero, amanece hoy con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 8.3 °C. La sensación térmica es algo más baja, alcanzando los 6.1 °C, lo que indica que los bandeños deben abrigarse al salir de casa. La humedad se mantiene en un 76%, y el viento sopla desde el sur a 13 km/h.

A medida que avanza el día, se espera que el sol haga su aparición. Según el pronóstico, las temperaturas subirán y se alcanzarán máximas de 15 °C. Este cambio en el clima permitirá disfrutar de una jornada más placentera para los habitantes de la ciudad.

El lunes 6 de julio, los bandeños podrán esperar un día igualmente soleado, con mínimas que rondarán los 5.4 °C y un máximo de 18.1 °C. Esto indica que las temperaturas seguirán en ascenso, ofreciendo un respiro del frío invernal.

El martes 7 de julio, el buen clima persistirá, con una mínima de 6.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 22.7 °C. De esta manera, se anticipa un clima agradable, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar del sol.

En conclusión, el clima de La Banda para hoy Domingo 5 de julio de 2026 se presentará soleado con una temperatura mínima de 5.1 °C y una máxima que llegará a los 15 °C. Las condiciones serán propicias para disfrutar de un día al aire libre, con un leve aumento en las temperaturas a lo largo de la semana.

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