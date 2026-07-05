Clima en La Banda: un domingo soleado y cálido para los bandeños

Los bandeños disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable en los próximos días.
La Banda, Santiago del Estero, amanece hoy con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 8.3 °C. La sensación térmica es algo más baja, alcanzando los 6.1 °C, lo que indica que los bandeños deben abrigarse al salir de casa. La humedad se mantiene en un 76%, y el viento sopla desde el sur a 13 km/h.
A medida que avanza el día, se espera que el sol haga su aparición. Según el pronóstico, las temperaturas subirán y se alcanzarán máximas de 15 °C. Este cambio en el clima permitirá disfrutar de una jornada más placentera para los habitantes de la ciudad.
El lunes 6 de julio, los bandeños podrán esperar un día igualmente soleado, con mínimas que rondarán los 5.4 °C y un máximo de 18.1 °C. Esto indica que las temperaturas seguirán en ascenso, ofreciendo un respiro del frío invernal.
El martes 7 de julio, el buen clima persistirá, con una mínima de 6.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 22.7 °C. De esta manera, se anticipa un clima agradable, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar del sol.
En conclusión, el clima de La Banda para hoy Domingo 5 de julio de 2026 se presentará soleado con una temperatura mínima de 5.1 °C y una máxima que llegará a los 15 °C. Las condiciones serán propicias para disfrutar de un día al aire libre, con un leve aumento en las temperaturas a lo largo de la semana.
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