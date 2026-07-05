Atropelló a un policía durante los festejos de la victoria de Argentina ante Cabo Verde y huyó

El oficial fue asistido por sus compañeros y vecinos. Tuvieron que derivarlo a una clínica. El conductor fue identificado y detenido.

Hoy 08:20

Un hombre de 26 años fue detenido en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, luego de que se diera a la fuga tras atropellar a un policía durante los festejos por la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde. Según trascendió, el agente fue internado en una clínica de San Martín de los Andes, donde se encuentra bajo observación.

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Todo ocurrió el viernes por la noche, cuando el efectivo fue atropellado por el conductor de un Volkswagen Gol de color rojo. La situación quedó registrada en un video que fue difundido en las redes sociales, en el que se observó cómo también una vecina resulta con golpes de menor gravedad.

Pese a haber arrollado al oficial, el hombre involucrado abandonó el lugar sin prestar asistencia a las personas heridas. Sin embargo, los vecinos y uniformados auxiliaron al efectivo policial lesionado de inmediato. Poco después se activó el operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable.

De acuerdo con la información publicada por Alerta Digital, las autoridades lograron localizar el vehículo en una vivienda de Aluminé, que se ubicaba en la zona de la avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, gracias a los datos aportados por la comunidad.

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Al arribar al domicilio, los efectivos descubrieron que el vehículo se encontraba estacionado en el patio, por lo que solicitaron una orden judicial para proceder. Además, realizaron una inspección del auto, tomaron fotografías y una serie de medidas que servirán para reconstruir la mecánica del hecho.

Alrededor de las 23:30 horas, el sospechoso salió del interior de la propiedad y comenzó a insultar y tirar objetos en contra de los agentes presentes. Por este motivo, el hombre fue reducido, demorado y trasladado a un hospital local para que le hicieran una inspección médica. Finalmente, por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo quedó alojado en una dependencia policial.

Por otro lado, se confirmó que la víctima se trataba de un sargento ayudante de Bernardo Troncoso, quien recibió las primeras atenciones médicas en el hospital de Aluminé. Según la información obtenida por Diario Río Negro, le diagnosticaron politraumatismos.

Posteriormente, debido a la necesidad de estudios de mayor complejidad, fue derivado a una clínica de San Martín de los Andes, donde continúa hospitalizado bajo evaluación médica. Asimismo, en el parte médico indicaron que deberá hacer un reposo laboral para poder recuperarse.