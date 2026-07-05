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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 7º
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El sol brilla en Añatuya: pronóstico optimista para hoy Domingo 5 de julio de 2026

Los añatuyenses pueden esperar un día mayormente soleado con temperaturas agradables. A continuación, el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, Domingo 5 de julio de 2026, los habitantes de Añatuya se encuentran con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 3.7 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando solo 0.9 °C, por lo que se recomienda abrigarse al salir.

La humedad es alta, registrándose un 81%, lo que puede hacer que el frío se sienta más intenso. Sin embargo, se espera que el sol brille con fuerza a medida que avance el día, elevando las temperaturas de manera significativa.

El pronóstico para hoy indica un día soleado con una mínima de 3.5 °C y una máxima de 15.7 °C. Esto representa un cambio positivo para los añatuyenses, quienes podrán disfrutar de un clima más cálido a medida que se acerque la tarde.

Para el lunes, 6 de julio, se anticipa también un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 4.8 °C de mínima y 18.1 °C de máxima. Este aumento en los grados permitirá a los añatuyenses disfrutar de actividades al aire libre.

Finalmente, el martes 7 de julio, la tendencia de temperaturas agradables continuará con un pronóstico de soleado y mínimas de 5.7 °C y máximas de 22.1 °C. Sin duda, se prevé un inicio de semana acogedor para todos en Añatuya.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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