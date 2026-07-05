Allanamientos en el barrio El Paraíso: secuestraron cocaína, un arma de fuego y más de medio millón de pesos

Las medidas fueron concretadas en el marco de investigaciones impulsadas por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo.

Hoy 08:30

El barrio Paraíso, de la ciudad La Banda, fue escenario de un importante despliegue policial que terminó con el desbaratamiento de dos presuntos quioscos de venta de drogas, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Narcomenudeo a cargo de la Dra. María del Pilar Gallo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con orden de la jueza de Control y Garantías —Dra. Roxana Menini— los efectivos en forma simultánea llevaron a cabo dos operativos.

El primero de los allanamientos tuvo lugar en un inmueble de calle 12, manzana 44, lote 9, donde fue detenida Nilda Lía Vélez, de 60 años.

En esa vivienda los investigadores secuestraron 198 envoltorios de cocaína con un peso total de 34,3 gramos, un envoltorio con marihuana, 44 semillas de cannabis, $430.750 en efectivo, dos teléfonos celulares y recortes de nailon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Te recomendamos: Operativo antidrogas en barrio Libertad: cinco detenidos y más de 200 dosis de cocaína secuestradas

En forma paralela, una segunda comisión policial irrumpió en otro domicilio ubicado sobre calle 12, manzana 45, lote 10, también en el barrio Paraíso. Allí fueron detenidos Ángel David Cruz, de 29 años, y Sandro Gabriel Cruz, de 20.

Durante el procedimiento en esa vivienda se incautaron 72 envoltorios de cocaína con un peso total de 12,97 gramos, $219.000 en efectivo, un teléfono celular y un revólver calibre 32 con ocho proyectiles, elementos que quedaron secuestrados por disposición judicial.

Como resultado de ambos procedimientos, la Policía secuestró un total de 270 envoltorios de cocaína, casi 47,3 gramos de esa sustancia, marihuana, semillas de cannabis, tres teléfonos celulares, un arma de fuego y $649.750 en efectivo, dinero que se presume sería producto de la comercialización de estupefacientes.

Las medidas fueron concretadas en el marco de investigaciones impulsadas por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, luego de reunir evidencias que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento para ambos inmuebles, señalados como puntos de venta de drogas en el mismo barrio.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y tanto la droga como el dinero, el arma y los restantes elementos secuestrados fueron incorporados como evidencia en las respectivas causas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Además del secuestro de drogas, uno de los allanamientos permitió la detención de Ángel David Cruz, sobre quien pesaban pedidos de captura y detención vigentes por una causa de homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, expediente en el que interviene el juez Gino Nicolai.

En el procedimiento realizado en la vivienda de la familia Cruz, los efectivos concretaron su arresto y lo pusieron a disposición de la Justicia, además de secuestrar cocaína, dinero en efectivo y un revólver calibre 32 con municiones en su poder.

Por otra parte, la investigación que derivó en el allanamiento de la casa de Nilda Vélez se originó luego de que la mujer fuera denunciada por presunta comercialización de estupefacientes. Las tareas investigativas posteriores permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar el procedimiento.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron, además, que en ese domicilio se encontraba la hija de Vélez, quien cumple prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a que cursa un embarazo con fecha probable de parto durante este mes de julio. La joven también se encuentra imputada en una causa por narcomenudeo.