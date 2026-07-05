Invitan a participar en el taller virtual sobre “Herramientas para la búsqueda de empleo”

La capacitación se realizará el miércoles 16 y estará destinada a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o fortalecer sus competencias. La inscripción ya se encuentra abierta.

Hoy 14:40

El Punto Digital Banda informa que abrió las inscripciones para el taller virtual gratuito, "Herramientas para la Búsqueda de Empleo", destinado a personas que se encuentren buscando trabajo o deseen fortalecer sus competencias para acceder al mercado laboral.

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La capacitación se realizará el miércoles 16, a las 11, y ofrecerá contenidos prácticos orientados a mejorar las oportunidades de conseguir empleo.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a elaborar un currículum vitae efectivo, redactar una carta de presentación, utilizar portales de empleo y prepararse para afrontar entrevistas laborales con mayor seguridad y confianza.

Desde la organización informaron que la participación es completamente gratuita, aunque requiere inscripción previa. Para ello, los interesados deberán acercarse personalmente a las instalaciones del Punto Digital Banda y completar el trámite de inscripción.

Finalmente, invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta de formación, destacando la importancia de incorporar herramientas que permitan afrontar con mayores posibilidades de éxito los desafíos que plantea la búsqueda de empleo en la actualidad.