Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 15º
X
Locales

Invitan a participar en el taller virtual sobre “Herramientas para la búsqueda de empleo”

La capacitación se realizará el miércoles 16 y estará destinada a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o fortalecer sus competencias. La inscripción ya se encuentra abierta.

Hoy 14:40
La Banda

El Punto Digital Banda informa que abrió las inscripciones para el taller virtual gratuito, "Herramientas para la Búsqueda de Empleo", destinado a personas que se encuentren buscando trabajo o deseen fortalecer sus competencias para acceder al mercado laboral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La capacitación se realizará el miércoles 16, a las 11, y ofrecerá contenidos prácticos orientados a mejorar las oportunidades de conseguir empleo.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a elaborar un currículum vitae efectivo, redactar una carta de presentación, utilizar portales de empleo y prepararse para afrontar entrevistas laborales con mayor seguridad y confianza.

Desde la organización informaron que la participación es completamente gratuita, aunque requiere inscripción previa. Para ello, los interesados deberán acercarse personalmente a las instalaciones del Punto Digital Banda y completar el trámite de inscripción.

Finalmente, invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta de formación, destacando la importancia de incorporar herramientas que permitan afrontar con mayores posibilidades de éxito los desafíos que plantea la búsqueda de empleo en la actualidad.

TEMAS Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina cambia de sede y Scaloni analiza variantes para enfrentar a Egipto
  2. 2. Carrerón de Colapinto en Silverstone: el argentino largó 19º y finalizó 9º en el GP de Gran Bretaña
  3. 3. Video: incidentes entre grupos generaron tensión en inmediaciones de las Torres del Río
  4. 4. Orlando Gill explicó su cruce con Mbappé tras la eliminación de Paraguay: “Parece que se agrandó”
  5. 5. Brasil y Noruega prometen un partidazo en octavos con Vinicius y Haaland como grandes figuras
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT