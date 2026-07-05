Un nuevo Operativo de Integración Social llevó asistencia a los vecinos del B° 9 de Julio

La Municipalidad de La Banda desplegó un nuevo operativo integral con atención de salud, asistencia social, trabajos de infraestructura y actividades recreativas para la comunidad.

Hoy 14:44

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó en un nuevo Operativo de Integración Social desarrollado por el municipio en el barrio 9 de Julio, en esta oportunidad para la agrupación Sol de Julio.

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La jornada tuvo como objetivo acercar servicios gratuitos a los vecinos, fortalecer el vínculo con la comunidad y continuar con las acciones destinadas a mejorar la infraestructura y los espacios públicos de los diferentes barrios de la ciudad.

Acompañaron al jefe comunal el viceintendente, Lic. Gabriel Santillán; autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal; miembros del Honorable Concejo Deliberante; representantes de la junta vecinal y vecinos de la zona.

Durante el operativo se realizaron trabajos de renovación y reparación de calles, mejoras en el sistema de alumbrado público y diversas prestaciones destinadas a la comunidad, entre ellas atención primaria de la salud, asistencia social, asesoría y entrega de la tarjeta SUBE, además de una merienda comunitaria.

Asimismo, los vecinos pudieron acceder a cortes de cabello gratuitos, disfrutar de una radio abierta, una experiencia de realidad virtual y actividades recreativas para niños. La jornada también incluyó sorteos de pósteres y entradas para el Cine Teatro Municipal Renzi, en un ambiente de participación y encuentro entre el municipio y la comunidad.

"Hoy estamos en otro sector del barrio 9 de Julio, convocados e invitados también por reconocidas dirigentes de la ciudad de La Banda, Yolanda y Marcela Aranda, y la agrupación de Sol de Julio.

En este caso hemos llegado con la maquinaria pesada del municipio para hacer aperturas de calles, para hacer aporte de suelo y de base estabilizada, reposición de luminarias y con un gran operativo de integración social.

Hubo la participación de muchos niños y niñas del barrio que se han llegado a compartir una chocolatada y cortarse el pelo de forma gratuita, pero el trabajo a rescatar es del dirigente que gestionó este encuentro. Así que estoy muy agradecido a ellos, y por supuesto, quiero reafirmar nuestro compromiso, no solamente como intendente, sino también como un compañero más de trabajo de muchos años".

“Nosotros propiciamos el vínculo entre los dirigentes y los vecinos de la misma forma que impulsamos el trabajo en conjunto entre las juntas vecinales con el municipio. Hay que fortalecer esos vínculos para llegar más rápidamente con las soluciones a cada uno de los barrios. Por lo tanto, hay que reconocer el trabajo que realizan los dirigentes a la hora de gestionar mejoras para su barrio.

Eso es lo que pretendemos, por lo tanto, quiero hacer un llamado de alguna manera a la unidad.

El interés mayor es el vecino y la vecina de la ciudad de La Banda. Y esta unidad que de alguna manera se refleja en cada uno de los operativos, es lo que nos va a permitir continuar transformando la ciudad como lo venimos haciendo”.

Desde la gestión del intendente Roger Elías Nediani destacaron que estos operativos integrales continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de acercar servicios esenciales, promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los bandeños".