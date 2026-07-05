Ébola en República Democrática del Congo: ya son 1.528 los casos confirmados y hay 492 muertos

El brote continúa expandiéndose con una fuerte transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia mientras aumentan los contagios y permanecen bajo investigación decenas de casos sospechosos.

Hoy 17:02

La situación sanitaria en la República Democrática del Congo continúa siendo crítica debido al avance del ébola, enfermedad que ya dejó 1.528 casos confirmados y 492 fallecidos, según el último reporte oficial difundido por las autoridades de salud.

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El informe también indica que 239 pacientes lograron recuperarse, mientras que 628 personas permanecen internadas o aisladas luego de haber dado positivo para el virus. Paralelamente, los equipos sanitarios mantienen bajo investigación 185 casos sospechosos, cuyo diagnóstico podría incrementar el número de contagios registrados.

La evolución del brote genera una creciente preocupación, ya que el virus continúa propagándose dentro de las comunidades, dificultando las tareas de rastreo de contactos y las estrategias implementadas para contener la enfermedad.

Los datos epidemiológicos reflejan además un marcado incremento de los contagios durante las semanas 25 y 26 del año, período en el que se notificaron más de 300 nuevos casos confirmados por semana, el nivel más elevado desde que comenzó este brote.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias mantienen las acciones de vigilancia, aislamiento y atención de los pacientes afectados, mientras buscan frenar la transmisión comunitaria y evitar que la emergencia continúe agravándose.