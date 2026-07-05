Buscan a Milo, un gatito anaranjado que se perdió en barrio Santa Lucía

Su familia lo busca desde hace 15 días. Fue visto por última vez en la zona de Avenida Libertador 1550 y piden ayuda para poder encontrarlo.

Hoy 19:53

Una familia del barrio Santa Lucía solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Milo, un gatito colorado que se perdió hace aproximadamente 15 días.

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Según indicaron sus dueños, el animal pertenece a la familia Castaño y fue visto por última vez en inmediaciones de Avenida Libertador 1550.

Por lo que se observa en la fotografía, Milo es un gato de pelaje colorado, ojos claros y contextura mediana. Su familia lo busca con preocupación desde el momento en que desapareció.

Quienes lo hayan visto o puedan aportar algún dato sobre su paradero pueden acercarse a la zona mencionada o dar aviso a la familia Castaño, para que el gatito pueda regresar a su hogar.