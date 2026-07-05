Franco Stier domino la final del Turismo Internacional

El piloto de Pilar se impuso en una carrera marcada por incidentes en la largada, intensos sobrepasos en la punta y una sólida actuación que le permitió alcanzar la cima del certamen.

Hoy 20:00

La final tuvo todos los condimentos desde el mismo momento de la partida. Apenas se apagó el semáforo comenzaron los roces entre varios protagonistas y, al llegar a la curva 2 en la zona de la herradura, se produjo una importante carambola que involucró a varios autos. Los vehículos sufrieron daños considerables en sus carrocerías, aunque afortunadamente no hubo consecuencias físicas para ninguno de los pilotos.

Antes de ese incidente, Facundo Tracogna había logrado superar a Franco Stier, quien había partido desde la posición de privilegio. El cambio de liderazgo se produjo rápidamente y modificó por completo el panorama de la competencia, con el puntero del campeonato al frente, seguido por Stier y Juan Manuel Videle ocupando la tercera colocación.

Tras el relanzamiento, la lucha por la punta se convirtió en el gran atractivo de la carrera. Tracogna y Stier intercambiaron posiciones en varias oportunidades, protagonizando maniobras de gran nivel que mantuvieron la incertidumbre durante varios giros. En medio de esa disputa apareció Videle, que aprovechó la situación para avanzar y colocarse como escolta de Stier, mientras Tracogna comenzaba a perder terreno.

La batalla entre Videle y Tracogna permitió que Stier encontrara el espacio necesario para escaparse en la punta. Giro tras giro, el piloto de Pilar fue ampliando la diferencia hasta construir una ventaja superior a los seis segundos y medio sobre sus perseguidores, una distancia que resultó imposible de descontar.

Con el liderazgo consolidado y sin cometer errores en el tramo final de la prueba, Franco Stier administró la diferencia y cruzó la bandera a cuadros con total tranquilidad. Detrás suyo, Juan Manuel Videle aseguró una valiosa segunda posición, mientras que Facundo Tracogna debió conformarse con el tercer puesto tras no poder recuperarse de las intensas disputas que marcaron el desarrollo de la competencia.

La victoria le permitió a Franco Stier sumar puntos clave y convertirse en el nuevo líder del campeonato, coronando un fin de semana perfecto que lo posiciona como uno de los principales candidatos a pelear por el título en la temporada 2026.