Julia Garner protagonizará "Guilty Creatures", miniserie basada en un impactante crimen

La producción de Apple contará con la dirección de Craig Gillespie y reconstruirá un impactante crimen ocurrido en Florida que tardó años en esclarecerse.

Hoy 06:52

Apple confirmó que Julia Garner encabezará el elenco de Guilty Creatures, adaptación televisiva del libro de Mikita Brottman, titulado Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida.

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El guion estará a cargo de Sarah DeLappe (Muerte, muerte, muerte, El régimen), mientras que Stuart Zicherman (The Affair, The Shrink Next Door) se desempeñará como showrunner. La dirección estará en manos de Craig Gillespie, actualmente en agenda por el estreno de Supergirl.

La historia, basada en hechos reales, sigue a Mike y Denise Williams, quienes mantenían una estrecha relación con sus amigos de la infancia, Brian y Kathy Winchester. Ambas parejas, de clase trabajadora y profundamente religiosas, llevaban una vida típica del sur de Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió el 16 de diciembre de 2000, cuando Mike desapareció mientras cazaba patos en el lago Seminole.

Al no encontrarse el cuerpo, se asumió que había muerto ahogado en un accidente y que los caimanes habían hecho desaparecer los restos. No obstante, cinco años más tarde, Brian se divorció de Kathy y se casó con Denise. Esta situación despertó sospechas y rumores en su entorno, que comenzaron a preguntarse desde cuándo mantenían una relación y si estaban vinculados con la desaparición de Mike. La verdad tardaría más de una década en salir a la luz.

Guilty Creatures será producida por Tomorrow Studios, en asociación con ITV Studios. Marty Adelstein, Becky Clements y Alissa Bachner serán productores ejecutivos por parte del estudio, mientras que Garner lo hará a través de Alma Margo y Gillespie mediante Fortunate Jack Productions junto a su socia Annie Marter. También participarán como productores ejecutivos Zicherman, DeLappe y la propia Brottman.

Julia Garner

Por otro lado, Garner —también protagonista de Weapons— aparecerá próximamente en la segunda temporada de The Studio, en un arco de dos episodios inspirado en los intentos fallidos de Madonna por concretar una película biográfica sobre su vida. Este proyecto había sido cancelado por Universal Pictures en 2023, pero será retomado dentro de la ficción por Continental Studios, el estudio liderado por Seth Rogen en la serie.

En dichos episodios, Garner tendrá un papel destacado, luego de haber sido seleccionada en un exigente proceso de audiciones —en el que también participó Florence Pugh— para interpretar a Madonna en el biopic que finalmente no llegó a concretarse.