Día Mundial del Cacao: historia, beneficios y recetas fáciles para disfrutar en casa

La fecha se conmemora cada 7 de julio para destacar la importancia de este fruto milenario, considerado el “alimento de los dioses”, y su presencia en la historia, la cultura y la cocina.

Hoy 09:57

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, una fecha impulsada en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros.

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La efeméride tiene como objetivo destacar la historia, las propiedades y los beneficios de este fruto, considerado uno de los alimentos más antiguos del mundo.

Aunque muchas veces se lo asocia directamente con el chocolate, no son lo mismo. El cacao es el fruto del árbol Theobroma cacao, mientras que el chocolate es un producto elaborado a partir de sus semillas, combinado con azúcar y otros ingredientes. De hecho, el Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 de septiembre.

De acuerdo con investigaciones arqueológicas, el cultivo y consumo del cacao tiene una antigüedad aproximada de 5.300 años. Sus orígenes se ubican en la región amazónica, en zonas tropicales y subtropicales de América.

Especialistas sostienen que los primeros pueblos mesoamericanos que descubrieron este fruto lo trasladaron hacia América Central, desde donde su uso comenzó a expandirse a distintas regiones.

El cacao tuvo un rol importante en civilizaciones como la maya, la inca y la azteca. En aquellos tiempos no solo era consumido como alimento, sino también como energizante, tónico natural e incluso como moneda de intercambio comercial.

Su nombre científico, Theobroma cacao, proviene del griego y significa “alimento de los dioses”. Según registros históricos, Cristóbal Colón fue el primer europeo en probar un producto derivado del cacao: una bebida amarga preparada por los mayas.

En la cultura maya, además de su consumo cotidiano, el cacao también tenía un profundo valor simbólico y era utilizado en ceremonias de iniciación, bautismos y matrimonios.

Entre los países que más consumen cacao y chocolate se encuentran Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Europa lidera ampliamente el consumo mundial de chocolate, con más de 1,2 millones de toneladas al año.

Tres recetas fáciles con cacao

Brownies

Ingredientes: 2 huevos, 100 gramos de azúcar, 80 gramos de manteca derretida, 50 gramos de cacao amargo, 80 gramos de harina y una cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación: batir los huevos con el azúcar, incorporar la manteca, la vainilla, el cacao y la harina. Colocar la mezcla en un molde enmantecado y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.

Brownies

Licuado de banana y cacao

Ingredientes: 1 banana madura, 1 vaso de leche, 1 cucharada de cacao amargo, 1 cucharadita de miel opcional y hielo.

Preparación: licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Servir bien frío, ideal para el desayuno o la merienda.

Trufas de cacao sin horno

Ingredientes: 200 gramos de galletitas trituradas, 100 gramos de queso crema o dulce de leche, 2 cucharadas de cacao amargo y coco rallado o cacao extra para rebozar.

Preparación: mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa uniforme. Hacer pequeñas bolitas con las manos, pasarlas por cacao o coco rallado y llevar a la heladera durante una hora antes de servir.

Con historia, sabor y múltiples usos en la cocina, el cacao vuelve a ocupar el centro de la escena en una fecha ideal para conocer más sobre su origen y disfrutarlo en casa.