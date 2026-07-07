Espert declara hoy ante la Justicia por la causa que lo vincula con Fred Machado

El exdiputado de La Libertad Avanza fue citado por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de la investigación por una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario detenido en Estados Unidos.

Hoy 10:24

El exdiputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza, deberá presentarse este martes ante la Justicia para ser indagado en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de una transferencia de USD 200.000 vinculada a Federico “Fred” Machado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La audiencia está prevista para las 10.30 ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, luego del pedido realizado por el fiscal Fernando Domínguez.

Se trata de la primera vez que Espert deberá comparecer en este expediente, que cobró mayor relevancia pública en 2025, cuando el entonces dirigente libertario renunció a su candidatura tras conocerse su relación con Machado y el cobro de ese dinero.

Según la investigación, Espert recibió una transferencia de USD 200.000 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. El giro habría sido realizado por la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas vinculadas a la red investigada por lavado de activos y fraude en Estados Unidos.

Machado se encuentra detenido en Estados Unidos y firmó un acuerdo con la Fiscalía Federal de Texas para declararse culpable por lavado de activos y fraude electrónico, mientras la acusación por narcotráfico fue retirada en el marco de esa negociación judicial.

En la causa que tramita en San Isidro también aparecen como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad que Espert integró junto a su esposa, María de las Mercedes González.

Cosentino está acusado bajo la figura de “partícipe necesario” por haber refrendado documentación sobre el presunto origen de los fondos. Para la fiscalía, esos documentos habrían sido utilizados para justificar operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos y movimientos inmobiliarios.

Espert, por su parte, siempre negó que el dinero estuviera vinculado a maniobras de lavado u otros delitos. Su explicación apunta a un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y vinculada a Machado.

Sin embargo, la sospecha del fiscal Domínguez es que esa firma habría funcionado como una pantalla para simular facturación por servicios inexistentes. Uno de los puntos bajo análisis es que Espert no habría podido justificar viajes a Guatemala relacionados con ese supuesto asesoramiento.

La indagatoria de este martes será un paso clave en la investigación, ya que el exdiputado tendrá la posibilidad de declarar, responder preguntas o negarse a hacerlo, mientras la Justicia avanza sobre el origen y destino de los fondos investigados.