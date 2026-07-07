Un perro hincha roba carne y se vuelve viral en redes sociales

Un perro vestido con los colores de la selección de Paraguay se roba un asado, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales.

Hoy 10:35

Un curioso episodio ha captado la atención de los usuarios de redes sociales, tras la aparición de un perro vestido con los colores de la selección de Paraguay, quien fue grabado mientras se llevaba lo que parecía ser parte de un asado.

Este can de tamaño mediano, que presenta características similares a un labrador, es visto en un entorno asfaltado, llevando firmemente en su hocico una pieza de carne de gran tamaño, aparentemente una cabeza de cerdo cruda.

Lo que destaca en esta escena es la indumentaria del perro, quien luce una prenda con franjas horizontales en rojo y blanco, colores emblemáticos de la selección nacional, lo que le ha valido el apodo de “hincha más vivo del Mundial” en las redes sociales.

El entorno donde se produce este insólito evento muestra un área residencial, adornada con jardines y plantas ornamentales, mientras el perro avanza decidido sin soltar su sorprendente “botín”.

Los usuarios, en tono de broma, han comentado que mientras muchos celebran las victorias de su equipo con abrazos o brindis, este particular perro, conocido como “Firu”, ha optado por una celebración más literal al llevarse un trozo de asado.

El fenómeno ha generado una gran interacción en las redes, donde la comunidad celebra la originalidad de la situación y se comparte el video, que rápidamente se ha vuelto viral.